Зеленский назначил Сергея Лысака главой Одесской ГВА: кто теперь возглавит Днепропетровскую ОВА

На следующий день после лишения украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова президент Владимир Зеленский назначил начальника городской военной администрации. Эту должность занял Сергей Лысак.

Соответствующий указ главы государства опубликовал 15 октября. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Смена одесской власти

В распоряжении Зеленского № 119/2025-рп говорится, что Сергей Лысак займет должность начальника Одесской городской военной администрации. Документ датирован 15 октября.

Стоит отметить, что назначение начальника городской военной администрации произошло спустя меньше суток после того, как одесского городского голову Зеленский лишил украинского гражданства.

Еще одним указом президент образовал городскую военную администрацию Одесского района Одесской области. Зеленский поручил Генеральному штабу ВСУ и Одесской областной государственной администрации осуществить согласно Закона Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

В своем Telegram-канале Лысак уже написал, что завершил работу в должности начальника Днепропетровской ОВА. Чиновник заявил, что за 2,5 года его работа была полна вызовов. Лысак заявил, что может охарактеризовать свою деятельность помощью Силам обороны, развитием ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений.

"Благодарю Президента Владимира Зеленского за доверие. Руководителям районов и громад за слаженную работу. Всем, кто был рядом, за поддержку. А еще спасибо области и ее невероятным людям. Честью было работать здесь", – написал чиновник.

Вместо Лысака временно исполнять обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации будет Владислав Гайвенко. Об этом говорится в указе президента Зеленского № 788/2025.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. В Офисе президента объяснили, что решение приняли из-за подтверждения наличия российского гражданства у Труханова.

Сам городской голова Одессы говорил, что утверждения о его возможном российском гражданстве основываются на доказательствах, которые подготовил неизвестный ему адвокат, который получил подтверждение от оккупационных структур в Крыму. Труханов назвал эти документы сфальсифицированными.

При этом в Службе безопасности Украины объяснили, что решение о прекращении гражданства Труханову основывается на доказательной базе СБУ и утверждено указом Зеленского. По данным СБУ, по состоянию на данный момент действующий городской голова Одессы является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября в Одессе возле здания мэрии состоялся митинг против городского головы Геннадия Труханова. Около 150 человек вышли на центральную площадь, чтобы требовать его отстранения от должности и создания в городе военной администрации.

