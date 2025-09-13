'Это не может быть случайностью или ошибкой': Зеленский заявил об использовании российскими дронами воздушного пространства Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует воздушное пространство Беларуси для своих дроновых атак. Россияне всегда просчитывают маршруты, точно знают, куда их БПЛА направлены, сколько времени они проведут в воздухе.

Видео дня

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в субботу, 13 сентября, Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве. Вражеский беспилотник углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Также в этот день Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников РФ.

Расширение войны Россией и необходимость превентивных действий

"Фактически весь день российские дроны в разных регионах Украины. Были и в северных областях, фактически вдоль границы с Беларусью. По предварительной информации, было использование и воздушного пространства Беларуси для захода в воздушное пространство Украины в направлении Волыни", – заявил президент.

По словам Зеленского, оккупанты "точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе", а "маршруты всегда просчитаны".

"Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери. Именно поэтому надо действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизнь других. Россия привыкла и должна почувствовать последствия", – подчеркнул президент.

Кроме этого, глава государства отметил необходимость санкций против России, тарифов против российской торговли и системы совместной защиты, которую Украина предложила партнерам. "Не ждите десятков "шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение", – заявил Зеленский.

Ранее он заявил, что Украине нужны деньги, чтобы увеличивать дальнобойные возможности. По его словам, чтобы Россия не хотела завтра стрелять, надо ей зеркально отвечать.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу, Соединенные Штаты Америки, страны G7 и G20 перестать искать оправдания относительно санкций против России. Украина рассчитывает на сильные шаги партнеров, подчеркнув, что санкционное давление – один из шагов к миру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!