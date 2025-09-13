'У нас есть свои дальнобойные возможности': Зеленский сказал, как можно отучить Россию атаковать 'Шахедами'

Страна-агрессор продолжает свои террористические атаки по Украине, постоянно увеличивая количество дронов. И чтобы остановить 800 "Шахедов", надо 1600 интерсепторов. Стоимость одного – 3 тысячи евро.

Видео дня

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. И добавил, что Украине нужны деньги, чтобы увеличивать дальнобойные возможности.

"Чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800 ("Шахедов". – Ред.), надо зеркально отвечать. У нас есть свои дальнобойные возможности – у нас не хватает денег. Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие", – подчеркнул президент.

Что такое интерсептор

Это ударный БПЛА, предназначенный для уничтожения других дронов путем прямого столкновения.

В 2024 году транснациональная компания MARSS со штаб-квартирой в Лондоне представила автономный перехватчик с поддержкой искусственного интеллекта MR для борьбы с БПЛА. Он способен точно нацеливаться и нейтрализовать дроны на расстоянии более 5 километров.

Например, перехватчик Interceptor-MR (Medium Range, среднего радиуса действия) оснащен рядом датчиков для точного обнаружения и нейтрализации воздушной угрозы.

Большую роль в этом играет система Nidar Core Intelligence (система наблюдения за воздушным пространством, предлагающая новейшие возможности противодействия беспилотным системам), которая предоставляет новые возможности для противодействия быстрым и высокоманевренным беспилотным системам.

Напомним, что в ночь на 13 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 165 средств воздушного нападения, более половины из них – дроны типа "Шахед". Силы ПВО обезвредили 137 БПЛА. Было зафиксировано попадание в ряде локаций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе отметили увеличение эффективности работы РЭБ против ракет "Кинжал". Под их влиянием эти российские ракеты, по словам военных, стали реже попадать по целям.

Также накануне, 12 сентября, стало известно, что оккупанты ударили дронами по промышленной зоне на окраине Сум и атаковали область ракетами. В результате атаки есть погибшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!