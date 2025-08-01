"Это не компьютерная игра": Шарп объяснил, может ли Трамп быстро остановить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп не в состоянии за короткое время остановить войну в Украине, поскольку ему не под силу повлиять на все факторы. Даже предоставление большого количества оружия украинским военным кардинально не изменит ситуацию.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он подчеркнул, что поражение России зависит от скоординированных и решительных действий.

"Не все зависит от Трампа. Нет такой формулы: предоставил вооружение – и автоматическая победа. Это не компьютерная игра. Даже если предоставить Украине много вооружения, это действительно может заметно улучшить ситуацию, но далеко не все вооружение может быть освоено быстро. Предоставив Украине много вооружения, американцы и европейцы приведут к изменению ситуации в лучшую сторону, но это не означает гарантированного поражения России – подчеркиваю – гарантированного", – пояснил эксперт.

США под силу повлиять на ситуацию в Украине

По его словам, Вашингтон, безусловно, имеет мощные рычаги влияния на ситуацию. Прежде всего это расширение поддержки Украины, ведь при таком сценарии российские войска испытывают еще более серьезные трудности на фронте.

Кроме того, Соединенные Штаты могут усилить экономическое давление, их санкционные механизмы способны существенно уменьшить доходы РФ, что, в свою очередь, лишит ее ресурсов для ведения войны и негативно повлияет на уровень жизни. А когда благосостояние населения стремительно ухудшается, даже авторитарная власть вынуждена реагировать.

"То есть у США есть эти два инструмента, но вопрос в том, насколько они ими воспользуются. Конечно, у нас ответа на этот вопрос нет. До сих пор вообще не было ни малейшего оптимизма по поводу позиции Трампа, точнее, он был минимальный. Сейчас по ходу его разочарования позицией России, обещаний прибегнуть к тем или иным мерам оптимизма прибавилось. Но опять-таки оптимизм – это любой шаг в сторону увеличения помощи Украине и санкции против России", – заметил Шарп.

Он отметил, что для достижения реального эффекта необходимы решительные и радикальные действия. Поэтому прежде всего стоит оценить, насколько далеко американский президент готов зайти в течение следующих десяти дней. В то же время маловероятно, что за этот период Россия пойдет на какие-либо уступки.

Что предшествовало

28 июля Дональд Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума для российского диктатора Путина и сократит 50-дневный срок, который дал ему на прекращение огня в Украине, до 10 дней. Трамп отметил, что очень разочарован главой Кремля.

Трамп сообщил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Также он подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с Путиным.

Однако в Кремле предложение американского президента отвергли. Москва в очередной раз показала, что не хочет заканчивать войну и собирается достичь "всех своих целей".

Как писал OBOZ.UA, недавно стало известно, что Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны России в Украине до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.

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