Россия заблокировала декларацию министров G20 с осуждением войны против Украины — СМИ

Из-за РФ была приостановлена принятие декларации министров стран G20, в которой осуждалась военная кампания против Украины. Россия выступила против добавления пункта, содержащего выражение осуждения вооруженного конфликта между Россией и Украиной, в состав министерской декларации.

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Об этом сообщает издание NHK. Главы министерств по цифровой экономике стран G20 обсудили ситуацию в Украине.

В Бангалоре, городе на юге Индии, участники "Большой двадцатки" обсуждали вопрос о воздействии вооруженного конфликта на мировую экономику. Подавляющее большинство стран выразило решительное осуждение военных действий России против Украины.

Однако из-за позиции России не удалось достичь согласия по тексту какой-либо декларации.

Кроме того, министры также обязались защищать права человека и личную конфиденциальность в рамках развития цифровой экономики. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности и стимулирования экономического роста в условиях расширения цифровизации.

Они отметили важность приоритетного внимания безопасным и инклюзивным подходам, обеспечивающим соблюдение прав человека и защиту личных данных по мере развития коммуникационных сетей и правовой базы.

Напомним, что Индия не пригласила Украину принять участие в предстоящем саммите G20. В то же время в списке участников фигурирует российский диктатор Владимир Путин.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20. Об этом, как сообщило агентство EFE, дипломат сказал во время встречи с представителями международных СМИ. Он указал, что Индия пригласила девять стран – Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты – и никто, кроме них и государств-членов, не будет участвовать в мероприятии.

Глава МИД Индии отметил, что решение не приглашать Украину было одобрено ввиду того, что G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов, что должно происходить в Совбезе ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные журналисты писали о том, что следующий раунд мирных переговоров по Украине может пройти в рамках G20. Отмечалось, что ни одна из стран Глобального Юга не желает участия России в переговорах.

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