'Это не действия страны, которая стремится к миру': в Британии отреагировали на массированный российский обстрел Украины

В Великобритании отреагировали на циничную массированную атаку по Украине, которую совершила страна-террорист Россия ночью 24 мая. Там отметили, что в результате ударов увеличилось число пострадавших украинцев и разрушенных домов.

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Об этом в соцсети Х отметил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Он подчеркнул, что РФ совершает действия, которые совсем не похожи на путь к прекращению огня.

"Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину – 14 ракетами и сотнями беспилотников по всей стране. Еще одна ночь террора для украинского гражданского населения, еще больше раненых и разрушенных домов. Это не действия страны, которая стремится к миру", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что глава МИД Эстонии тоже выступил с резким заявлением после ночной комбинированной атаки России. Чиновник призвал международное сообщество активнее действовать, чтобы сдержать агрессора, а также усилить санкции против РФ, ведь она не ощутила на себе давления должного уровня.

Со своей стороны госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова посоветовала читать новости тем, кто до сих пор сомневается в намерении страны-террористки продолжать войну. Ведь каждый день в СМИ распространяется немало информации об атаках РФ по мирным украинским городам.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный и дроновый обстрел Украины, который устроили захватчики в ночь на 24 мая. Гарант подчеркнул, что Москва в очередной раз показала, что не намерена прекращать агрессию. По словам украинского лидера, Украина неоднократно предлагала прекращение огня как полное, так и в небе, но все эти инициативы россияне проигнорировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая оккупанты устроили массированную атаку по Киевской области. Враг применил для удара по столичному региону десятки дронов-камикадзе. В результате вражеского обстрела пострадали 4 человека.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска в ночь на 24 мая атаковали Киев и область примерно двумя десятками дронов-камикадзе типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты. Из-за падения обломков вражеских целей зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области, пострадали десять человек.

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