'Сейчас ситуация частично контролируема': Трамп заявил, что война в Украине могла привести к Третьей мировой

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине могла привести к началу Третьей мировой. Однако теперь, по его словам, ситуация "отчасти под контролем".

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Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью порталу OutKick. Комментируя войну РФ против Украины, он заявил, что она могла перерасти в Третью мировую.

"Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем", – сказал он.

Кроме того, Трамп, сказал, что "было бы замечательно прекратить это", имея в виду войну в Украине.

Однако он не ответил однозначно на вопрос, считает ли, что будет заслуживать Нобелевской премии мира в случае прекращения конфликта при его посредничестве.

Также в ходе интервью Трамп назвал отношения с российским диктатором Владимиром Путиным хорошими.

При этом он отметил, что и отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским "на самом деле тоже" хорошие.

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