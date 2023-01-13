'Это мощный вклад в нашу победу': Порошенко показал, как самый большой танковый тягач Oshkosh везет на фронт броневики Spartan

Петр Порошенко в соцсетях показал видео мощной военной техники, которая едет на фронт. Речь идет о броневиках Spartan.

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"Украинцы вместе могут делать уникальные вещи. FV 105 Sultan – одна из модификаций знакомого вам броневика Spartan, и монстр Oshkosh M1070 – яркий тому пример", – отметил он.

Порошенко уточнил, что бронированные машины едут поддерживать украинскую пехоту в зоне ведения боевых действий, а помогает им доехать один из самых больших танковых тягачей в мире.

"Благодарю каждого, кто присоединился к этой инициативе. Это – мощный вклад в нашу победу… Фонд Порошенко, ОО Дело Громад и все, кто донатит, вы уже определились, что будем покупать следующим?" – намекнул политик.

В целом с 24 февраля после начала полномасштабного российского вторжения у Порошенко было направлено на поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), пикапы, грузовики, тягачи и бронемашины, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как военных, так и жителей освобожденных городов).