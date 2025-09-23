'Это лишь укрепляет нашу решимость поддерживать Украину': ряд стран в ООН отреагировали на провокации России в воздушном пространстве ЕС

22 сентября состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по запросу Эстонии для обсуждения вторжения российских самолетов на территорию страны. Во время него представители стран ЕС высказались относительно провокаций РФ и отметили, что они не смогут отвлечь Европу от поддержки Украины.

Видео дня

Об этом сообщает "Укринформ". Свои заявления в частности сделали представители Эстонии, Дании и Европейского Союза.

Позиция Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал оказать коллективное давление на Москву для достижения справедливого мира. Он подчеркнул, что российские провокации не сломают решимость Запада стоять на стороне Украины.

"Российские угрозы и провокации не сломают нашу решимость поддерживать Украину", – отметил министр.

Он подчеркнул, что нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии является опасной эскалацией и грубым нарушением международного права. Оно стало частью более широкой модели российских провокаций против соседей на фоне продолжения полномасштабной агрессии против Украины.

"Опасное поведение России нельзя терпеть... Это создает опасный прецедент, поощряет новую агрессию и в конце концов угрожает глобальному миру и безопасности", – сказал Цахкна.

Глава эстонской дипломатии призвал международное сообщество к решительному и коллективному давлению на Москву.

"Мы должны оказывать максимальное коллективное давление на Россию, принуждаее ее к справедливому и длительному миру в Украине и отказу от ее преступных неоколониальных и имперских амбиций", – подчеркнул Цахкна.

Он добавил, что справедливый и длительный мир в Украине укрепит многостороннюю систему, основанную на международном праве.

Заявление Дании в ООН

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что нарушая воздушное пространство стран-членов НАТО, Россия пытается разрушить европейскую архитектуру безопасности.

"Российские провокации должны прекратиться немедленно. Поэтому мы призываем Россию сделать шаг назад и выбрать другой путь. Мы не позволим сломать европейскую архитектуру безопасности. Мы не позволим России распространять нестабильность там, где ей заблагорассудится", – подчеркнул министр.

По его словам, своими провокационными действиями Россия пытается напугать страны и заставить отказаться от поддержки Украины, "испытывает нашу решимость".

"В Украине, в Балтийском или Черном морях, во всей Восточной Европе, Дания и ее союзники не будут вестись на провокации России. Наоборот, эти провокации только укрепят нашу решимость в дальнейшем усиливать продолжающуюся поддержку Украины, независимо от угроз", – заявил Расмуссен.

Что говорят в ЕС

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что нарушениями воздушного пространства стран-членов ЕС Россия пытается заставить Европу сместить внимание от поддержки Украины на обеспечение собственной защиты.

Нарушение РФ воздушного пространства Эстонии было беспрецедентным как по масштабу, так и по безрассудству, и могло бы закончиться разрушительными последствиями.

Каллас напомнила, что инцидент произошел после нарушения Россией воздушного пространства Польши и Румынии, отвергнув таким образом предположение, что это могла быть череда случайных ошибок.

"Мы видим закономерность. Россия проверяет европейские границы, проверяя нашу решимость, подрывая безопасность всей Европы", – подчеркнула она.

Каллас считает, что Россия будет продолжать провокации до тех пор, пока международное сообщество ей будет позволять это делать.

Она также призвала страны ЕС "быть очень твердыми" в вопросе поддержки Украины.

Какова позиция ООН

Серия последних инцидентов с российскими провокациями в воздушном пространстве стран Запада отражает высокий уровень напряженности и повышает риски безопасности. Такое поведение россиян недопустимо.

Соответствующее заявление сделал Мирослав Енча, помощник генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки. Заседание государств НАТО, созванное для консультаций по статье 4 Североатлантического договора, запланировано на 23 сентября, сказал помощник генсека.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 22 сентября, над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – были замечены неизвестные дроны. Из-за них объявляли тревогу, приостановили работу аэропорты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!