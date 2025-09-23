'Россия испытывает нас': Каллас призвала страны ЕС 'быть очень твердыми' в вопросе поддержки Украины

Нарушение европейских воздушных границ Россией – это определенное испытание "красных линий", а также попытка запугать союзников Украины. Нельзя исключать, что эти инциденты приведут к ситуациям, которые выйдут из-под контроля.

Соответствующее предупреждение сделала верховная представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. После неформальной встречи глав МИД в Нью-Йорке она дала комментарий для прессы, передает "Укринформ".

"Понятно, что Россия испытывает нас, насколько далеко она может зайти. Она также пытается посеять страх в наших обществах, что если мы будем поддерживать Украину, то эта война распространится на другие территории. И поэтому мы должны быть очень твердыми в этом вопросе сейчас", – призвала политик.

Журналисты спросили, означает ли это, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают границы. В ответ Каллас напомнила о заявлении премьер-министра Польши Дональда Туска – тот предупредил, что в случае враждебного вторжения в свое воздушное пространство каждая страна имеет право защищаться и действовать соответственно.

"Каждый имеет обязательства перед своими гражданами, чтобы такие вторжения не происходили", – уклонилась дипломат от прямого ответа.

"Перспективы мира уменьшаются с каждым российским авиаударом"

Каллас обратила внимание на ситуацию в Украине. Агрессор продолжает полномасштабную войну и показывает миру "абсолютное пренебрежение к любым попыткам дипломатии".

Игнорирование россиянами призывов к прекращению конфликта является показательным. "Перспективы мира уменьшаются с каждым российским авиаударом, неоднократными нарушениями Москвой воздушного пространства Европейского Союза и рисковыми ситуациями, которые могут выйти из-под контроля", – сказала представительница ЕС.

Влияние войны в Украине уже ощутимо за пределами Европы, поскольку "ежедневно Россия нарушает основные принципы Устава ООН".

"В 80-ю годовщину Организации Объединенных Наций становится понятно, что мировой порядок находится под сильным огнем. Это аргумент в пользу лучшей и более эффективной Организации Объединенных Наций. Наше сегодняшнее послание партнерам было простым: Европейский Союз является надежным игроком. Мы поддерживаем многосторонность. Мы поддерживаем свободную торговлю и мир, основанный на Уставе ООН, и вместе мы сильнее, чтобы поддерживать эти ценности", – добавила Каллас.

Что предшествовало

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом.

20 сентября польская пограничная служба сообщила, что военные самолеты РФ пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море на малой высоте. Была нарушена исключительная экономическая зона Польши, которой принадлежит платформа, но не государственная граница страны.

Ранее Россия нарушала воздушное пространство Польши, однако не самолетами, а дронами-камикадзе. Это произошло 10 сентября, когда 19 БПЛА залетели на польскую территорию. Четыре из них были сбиты.

Как писал OBOZ.UA, 13 сентября российский беспилотник в очередной раз нарушил воздушное пространство Румынии. Кая Каллас назвала это "бессмысленной эскалацией".

