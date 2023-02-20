Китай должен сохранять прагматическую позицию, иначе мы рискуем Третьей мировой, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что миру может грозить Третья мировая война, если Китай будет помогать стране-агрессору России вести против украинского государства войну. Он надеется, что Пекин будет сохранять в этом вопросе прагматическую позицию.

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Об этом политик сказал в интервью изданию Corriere della Sera, которое опубликовали в воскресенье, 19 февраля. Глава украинского государства отметил, что публично обращался к власти Китая с призывом не оказывать Кремлю поддержку.

Зеленский рассчитывает на то, что к его просьбам официальный Пекин примет решение прислушаться. Он напомнил, что Китай всегда выполнял свои обязательства, начиная с 1990-х годов до Будапештского меморандума.

Украинский лидер признался, что мирный план, который готовит Украина, содержит пункт о гарантиях крупных государств, включая Соединенные Штаты Америки и Китай, для защиты мировой безопасности.

"С другой стороны, я не думаю, что до сих пор можно оставаться нейтральным, нужно выбирать. Мой план заключается в глобальном мире. Наши отношения с Китаем всегда были превосходными, у нас были прочные экономические отношения на протяжении многих лет, и все заинтересованы в том, чтобы они не менялись. Глобальная проблема заключается в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта", – сказал президент Украины.

Отметим, что накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи. Она может быть направлена на поддержку агрессии против Украины. Он напомнил, что Китай длительное время поддерживал РФ политически, экономически и предоставляя нелетальное оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессии России против Украины. Именно этого от Пекина ожидает Киев, ведь так Китай подтвердит свою приверженность основополагающему принципу нерушимости границ государств.

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