"Коммуникация очень сложная": в МИД Украины указали на трудности в диалоге с Китаем

Диалог Украины и Китая был и остается очень сложным, но Киев пытается наладить отношения с Пекином. Это касается в том числе позиции КНР касательно полномасштабной российской войны против Украины.

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Детали раскрыл заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Украинской правде". Он отметил, что тяжело идет коммуникация на уровне руководства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дипломат рассказал, что глава МИД Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности (Берлин) встречался с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ваном И. "Это была первая такая встреча и первые переговоры", – отметил Мельник.

Он подчеркнул, что наша страна пытается улучшить позицию КНР относительно российской агрессии.

"К сожалению, коммуникация была и остается очень сложной на уровне самом высоком – на уровне руководства. И правительство, и президент, и вся дипломатическая наша служба пыталась и до войны, и с начала войны... отыскать ключик к этому сверхважному для нас и мира государству для того, чтобы его позиция была более благоприятной, чем сегодня. Чтобы это был не только этот нейтралитет – который, в принципе, мы тоже ценим", – сказал Мельник.

Он отметил, что Ван И и Кулеба поговорили, представитель Пекина услышал наши аргументы. Китайский дипломат также захотел услышать позицию РФ. Заместитель министра иностранных дел подчеркнул: еще рано говорить о том, будет ли это прорыв или начало процесса.

"Мы не теряем надежду достучаться как до ума, так и до сердец китайского руководства для того, чтобы исключить любой альянс с путинской Россией", – добавил Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Пентагон предупредил Китай об ответе на сотрудничество со страной-агрессором РФ. Для Пекина будут последствия, если он предоставит Москве летальную военную помощь.

– Президент Украины Владимир Зеленский считает, что миру может грозить третья мировая война, если Китай будет помогать России вести против украинского государства войну. Он надеется, что Пекин сохранит в этом вопросе прагматическую позицию.

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