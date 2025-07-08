"Это держит нас на плаву": дипломат назвал два фактора, которые заставляют Трампа считаться с Украиной

Президенту США Дональду Трампу, по большому счету, безразлично, что будет с Украиной и будет ли она вообще существовать как государство. И самоустраниться от российско-украинской войны ему мешают два фактора.

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Дело в том, что Европа категорически не хочет, чтобы российский диктатор Владимир Путин захватил Украину, а наше государство для НАТО является не обузой, а активом, кроме того, состояние российской экономики стремительно сокращает возможности РФ продолжать войну. Об этом в интервью для OBOZ.UA сказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

Недавнее оживление "телефонной дипломатии" с участием США, а также заявления Трампа о разочаровании в Путине, по мнению дипломата, не означают, что глава Белого дома вдруг озаботился тем, чтобы не допустить уничтожения Россией украинской государственности.

"Трампу сегодня, откровенно говоря, безразлично: есть Украина, нет Украины – это не его проблема. Она его не интересует. Да, он слышит, что страны европейского континента хотят Украину в своей компании, больше, чем они хотят, чтобы ее захватила Россия. Это важная логическая цепь. Второй момент – страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, в целом заинтересованы в том, чтобы Украина стала членом Альянса в той или иной форме. Возможно, речь идет о какой-то переходной модели, но с точки зрения военного опыта, состояния Вооруженных сил, конфигурации оборонительных сооружений – Украина для НАТО не обуза, а актив", – отметил Веселовский.

Усилия Трампа избавиться от надоевшей темы российско-украинской войны путем переговоров с Путиным до сих пор ни на сантиметр не приблизили завершение боевых действий.

"Вспомним об этих телефонных звонках. Они являются признаком беспокойства или возникновения определенной потребности. Все идет себе – кто-то где-то стреляет, кто-то кого-то осуждает, и тут вдруг появляется звонок. И начинаются переговоры. И снова Путин рассказывает ту самую байку: "Мы будем воевать до последнего, на уступки не пойдем, Украина обречена, поэтому лучше успокойтесь и ориентируйтесь на нас, тогда еще что-то получите". После этого разговор Путина с Трампом. За ширмой "поздравлений" все тот же месседж: никаких компромиссов по Украине, пока мы не достигнем своих целей. Вот ликвидируем "причины", как они это называют, и тогда, возможно, поговорим о прекращении огня", – отметил дипломат.

Он назвал показательным то, что к "телефонной дипломатии" присоединился и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

"И что мы должны в этом увидеть, на мой взгляд, признак беспокойства Путина: а вдруг усилится помощь Украине? Не просто в тональности, а в очень конкретных, серьезных поставках. Это беспокойство возникло после двух саммитов – Европейского Союза и НАТО. На обоих, несмотря на все попытки России, Украина была если не первым, то вторым пунктом повестки дня. Это Россию, мягко говоря, обеспокоило. Это сигнал: придется воевать дальше", – сказал Веселовский.

В то же время дипломат напомнил, что перспектива длительной войны для России изо дня в день приобретает все более мрачную окраску, учитывая состояние российской экономики.

"На Петербургском экономическом форуме, даже не на главных, а на второстепенных панелях, все начали говорить о том, что российская экономика трещит по швам. Денег становится меньше, придется объяснять людям, почему зарплат меньше, почему предприятия закрываются, почему увольняют. "Сладкий" период, когда Россия могла спокойно воевать, тратить миллиарды, продавать остатки нефти и газа в третьи страны – заканчивается. Вот почему Путин заговорил о "большом летнем наступлении". Вот почему начались эти разговоры с Европой и США. И, в конце концов, Трамп тоже вынужден как-то на это реагировать", – резюмировал он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США продолжат предоставлять оружие Украине, причиной он назвал то, что Путин не остановился и продолжает наносить удары по Украине. При этом источники WSJ отметили, что американский президент заверил Зеленского, что США пришлют Украине столько военной помощи, сколько смогут выделить.

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