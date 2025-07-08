Трамп заверил Зеленского, что США пришлют Украине столько военной помощи, сколько смогут выделить – WSJ

Президент США Дональд Трамп сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что он не несет ответственности за прекращение поставок оружия в Киев. Об этом шла речь в их телефонном разговоре в минувшую пятницу, а позже американский лидер заверил, что Штаты отправят столько военной помощи, сколько смогут.

Видео дня

Так он якобы продемонстрировал открытость Вашингтона к продолжению поставок вооружения Силам обороны на фоне разочарования тем, что Россия не прекращает обстрелы страны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам аналитиков, остановка поставок оружия Украине, о которой минобороны США сообщило неделю назад, удивила другие части американского правительства, включая Госдепартамент и членов Конгресса, а также Киев. А после телефонного разговора Трампа и Путина страна-агрессор РФ запустила беспилотники и ракеты по столице и другим украинским городам 4 июля.

Сообщалось, что из-за решения американцев Украина не получила бы противоракетные перехватчики для ЗРК Patriot, а они особенно востребованы страной, поскольку эта система ПВО дает способность противостоять российским баллистическим ракетам. Кроме этого, речь шла бы о недополучении зенитных ракет AIM-120, гаубичных снарядов, ракеты AGM-114 Hellfire, ракет GMLRS для вооружения установок Himars, противотанковых ракет Stinger и гранатометов.

"Они действительно хотят иметь перехватчики для Patriot, и мы посмотрим, сможем ли мы сделать некоторые из них доступными. Их очень трудно получить, они нам тоже нужны", – говорил Трамп в прошлом месяце.

Во время брифинга 2 июля главный спикер Пентагона Шон Парнелл описал аудит запасов оружия США как "обзор возможностей".

"То, что мы сделали здесь, в министерстве обороны, – это создали структуру для анализа того, какие боеприпасы мы куда отправляем, чтобы помочь президенту и министру обороны принимать решения", – сказал он.

Как передает WSJ, потребность американских военных в перехватчиках ракет действительно возросла за последние месяцы. В июне американские войска защитили ими авиабазу Аль-Удейд от иранской ракетной атаки, которую назвали самым крупным залпом перехватчиков Patriot в истории.

При этом представитель министерства обороны сообщил, что объединенный штаб Пентагона уже завершил оценку замороженной помощи Украине. А председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, по данным издания, готовит рекомендацию министру обороны Питу Хегсету о том, возобновлять ли поставки.

Согласно информационному бюллетеню Госдепартамента от марта 2025 года, с момента вторжения российских войск в 2022 году США предоставили Украине военную помощь на сумму $66,9 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Путиным, а потому даст Киеву возможность защититься от российских атак. После в Пентагоне объявили, что все же отправят Украине больше оборонительного оружия после некоторой паузы в поставках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!