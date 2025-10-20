'Это человеческие жизни': Трамп заверил, что призвал Путина прекратить обстрелы гражданских объектов в Украине. Видео

Президент США Дональд Трамп признал, что во время разговора с диктатором Путиным призвал его прекратить удары по гражданским объектам в Украине. Это прозвучало во время встречи Трампа с премьером Австралии Энтони Албанизом в Вашингтоне, которая транслировалась в прямом эфире.

Видео дня

Об этом стало известно из видеозаписи встречи, где журналист задал прямой вопрос о российских ударах по мирным районам Украины. Трамп ответил, что поднимал эту тему во время их недавнего общения с Путиным, подчеркнув, что "это человеческие жизни".

Тема войны и потерь

На уточняющий вопрос, требовал ли он от российского диктатора прекратить атаки, Трамп заявил: "Да, я сделал это". В то же время он добавил, что, по его словам, "большинство погибших – это солдаты". Президент отметил, что каждую неделю на фронте погибает "от пяти до семи тысяч военных".

"В дополнение к этому, есть атаки на Киев и некоторые другие места. И это человеческие жизни, но большое количество человеческих жизней – это солдаты, которые гибнут на поле боя", – сказал Трамп.

Его слова вызвали неоднозначную реакцию в аудитории: часть присутствующих восприняла заявление как попытку приуменьшить масштабы жертв среди гражданского населения.

Ежедневные обстрелы Украины

Российская армия ежедневно обстреливает мирные города Украины, используя дроны, ракеты и управляемые авиабомбы. Больше всего страдают населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта.

В частности, 20 октября оккупанты нанесли массированный удар по Павлоградскому району Днепропетровщины. Для атаки враг применил ракеты и беспилотники. По последним данным, пострадали 16 человек, 15 из них были госпитализированы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике. Теперь враг бьет по объектам энергосистемы, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт, тестируя уменьшение мощности транспортировки газа.

