Россия начала бить по важным газовым объектам в Украине: как изменилась тактика энергетического террора

Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике. Теперь враг бьет по объектам энергосистемы, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт, тестируя уменьшение мощности транспортировки газа.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время трансляции форума в Киеве. Сейчас эти объекты активно укрепляют, чтобы защитить от уничтожения.

Как изменились атаки РФ

"То, что мы видим, – это изменение стратегии врага, которая фактически приводит к региональным дефицитам мощности передачи и генерации. То есть мы видим, что враг изменил тактику ударов. Атаки происходят последовательно как на систему передачи и распределения, так и на объекты генерации в конкретных областях. Параллельно враг наносит удары и по газодобыче и транспортировке, понимая, что газовая генерация является составляющей балансирующей мощности и помогает закрывать увеличение пикового потребления в некоторые часы

Также Россия бьет по гидрогенерации, чтобы выбить мощности транспортировки электроэнергии и маневрирования – то есть покрытия пикового потребления.

Кроме того, начались атаки на некоторые объекты энергетики, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт, отметил заместитель министра. И хотя эти объекты не являются стратегическими, таким образом россияне тестируют уменьшение мощности транспортировки газа на конкретный ключевой объект теплообеспечения. Сейчас усиливается физическая защита этих объектов, которая уберегает их от вражеских атак.

Импорт газа продолжается

Учитывая сложившуюся ситуацию, Украина намерена импортировать значительные объемы газа. "Враг нанес удар по добыче. Есть последствия. И вот разницы того, что потеряли, фактически и есть цель заместить его импортом", – говорит Николай Колесник.

Он считает, что на достигнутом РФ не остановится. Вражеская армия это подтвердила "тем, что только за начало октября мы получили более шести ударов, и они продолжаются".

Колесник сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи. Этот плановый объем составил 13,2 млрд кубометров газа.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за проблем в энергетике цены на продукты в Украине могут вырасти на 10-30%. Больше всего подорожают молочная продукция, мясо, яйца, хлеб и овощи, ведь именно они наиболее зависят от стабильного электроснабжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!