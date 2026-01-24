ЕС больше не будет продлевать особый статус для украинцев: без легализации беженцам придется ехать домой

Европейский Союз после 4 марта 2027 года отменит временную защиту для украинцев. Местные институты уже четко дали понять: после 2027 года механизм временной защиты для украинцев прекратит действие. Это означает, что автоматическое право на проживание исчезнет и каждому придется принимать индивидуальное решение относительно дальнейшего пребывания в ЕС.

Как сообщает издание Visit Ukraine, после 2027 года пребывание без национального вида на жительство может считаться нелегальным и привести к требованию покинуть страну. Универсального решения для всех не будет – условия легализации будут зависеть от законодательства конкретной страны, оснований пребывания, уровня интеграции и личных обстоятельств.

После завершения действия временной защиты у украинцев будет два основных варианта:

оформить национальный вид на жительство в стране, где они фактически проживают;

добровольно вернуться в Украину.

Оформление национального вида на жительство – это полноценная миграционная процедура. Она может предусматривать трудоустройство, обучение, воссоединение семьи, открытие бизнеса или другие законные основания для долгосрочного пребывания.

В разных странах ЕС требования отличаются: где-то ключевым является стабильный доход и контракт с работодателем, где-то – подтверждение жилья, знание языка или интеграционные курсы. Важно понимать, что после 2027 года переход с временной защиты на национальный статус, скорее всего, не будет автоматическим.

В большинстве стран период временной защиты не засчитывается автоматически в срок для получения постоянного проживания, но возможны исключения.

После войны домой вернутся не все: многое будет зависеть от позиции ЕС

Сейчас на территории ЕС со статусом временной защиты находится около 4,7 млн украинцев. Их количество продолжает расти. Социологи регулярно проводят опросы и пытаются выяснить, какое количество украинцев вернется после войны домой. Очевидно, что рассчитывать на возвращение всех беженцев не приходится.

За несколько лет часть беженцев (а львиная доля – молодые женщины с высшим образованием) уже успели построить карьеру, выучить местный язык и даже устроить свою личную жизнь. Они смогут получить легальный статус пребывания и после окончания временной защиты (март 2027-го).

Кстати, если война закончится раньше (или позже), то решение о длительности временной защиты могут пересмотреть. Сейчас украинцы в странах ЕС имеют право работать, получать образование, медицинскую помощь, социальные выплаты. Фактически они пользуются почти такими же правами, как и граждане.

При этом до войны украинцы имели право без дополнительных разрешений находиться на территории ЕС не дольше трех месяцев и с туристической целью. Для того, чтобы работать, необходимо было получить разрешение. И бюрократические процедуры требовали от работодателей значительных усилий для трудоустройства иностранцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не предоставляют лицам, прибывшим из семи областей на западе страны: Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

