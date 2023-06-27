'Это будет континент мира': Дмитрий Кулеба описал будущее Европы после победы Украины

Полномасштабная война России против Украины, начавшаяся 24 февраля 2022 года, определит будущее Европы и то, каким будет 21 век. По итогам войны в Европе появится новая архитектура безопасности, система международного уголовного права будет обновлена, а моральный фундамент европейской части континента укрепится.

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Однако для того, чтобы изменения точно были к лучшему, правительствам и обществам Европы придется взять на себя ответственность, помочь Украине победить и временами принимать тяжелые решения. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в авторской статье для спецвыпуска немецкого журнала Internationale Politik.

"Полномасштабная агрессия России против Украины всколыхнула Европу и мир. Эта война определит будущее Европы и лицо 21-го века. Баланс сил изменится, в Европе возникнет новая архитектура безопасности, система международного уголовного права будет обновлена, а моральный фундамент Европы укрепится. Масштаб перемен очевиден, но будут они к лучшему или к худшему – зависит от нас как правительств и обществ. Жить в переломное время – значит брать на себя ответственность за мир, который мы передадим нашим детям. Тяжелые решения приходится принимать в условиях, когда предыдущие стратегии потерпели крах, половинчатые меры не сработали, а времени для основательных размышлений мало", – размышляет о влиянии войны в Украине на будущее Европы Кулеба.

Он отметил, что за время полномасштабной войны в Украине Германия в корне изменила свою позицию относительно ситуации. Федеральный канцлер Олаф Шольц сейчас активно выступает за военную поддержку Украины, а президент государства Франк-Вальтер Штайнмайер признал предварительные ошибки в политике Германии в отношении России. Это, убежден Кулеба, свидетельствует о способности Берлина делать выводы и менять курс государства.

Следующим шагом, отметил министр иностранных дел, после поддержки предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и передачи украинской армии танков Leopard, должно стать участие Германии в определении четкой перспективы членства Украины в НАТО и создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

"Победа Украины в войне, ее вступление в НАТО и ЕС и приговор Специального трибунала создадут новую европейскую реальность. Новая Европа, которая появится на этих трех столбах, будет континентом мира, который будет опираться на мощную оборону и сдерживание, а не на разоружение и умиротворение. Европа будет континентом процветания, который будет развивать глубокие и диверсифицированные экономические связи с Азией и Африкой, а не утопать в политической коррупции России. Европа будет континентом зеленой энергетики, а не зависимости от российского ископаемого топлива и атомной энергетики. В конце концов Европа станет континентом справедливости, где самая большая захватническая война 21 века не только потерпела поражение, но и завершилась преследованием и наказанием виновных", – очертил свое видение будущего Европы после победы Украины Кулеба.

Однако, отметил он, сейчас происходит переход от прошлого к новой реальности. Это еще не конечная точка. Поэтому важно понять, что привело к войне и сделать правильные выводы.

По мнению Кулебы, Германия, как и другие западные страны, на протяжении многих лет закрывала глаза на подавление свободы в России, токсическую российскую пропаганду, направленную как против Украины, так и на Запад, игнорирование оговорок от государств центральной Европы и стран Балтии. Все это приносилось в жертву возможности продолжать иметь дело с Россией, как это было раньше – и в конце концов помогло взрастить в РФ агрессивный реваншистский режим.

"Украина несет часть собственной ответственности за прошлое, в частности за зигзагообразную внешнюю политику, недостаток решительных трансформаций и ослабление армии в течение 2000-х годов. В то же время в 2014 году Украина проснулась и уже не засыпала, тогда как ряд европейских правительств и элит продолжали закрывать глаза на намерения России. "Северный поток-2" и другие плохие решения, принятые якобы из "экономических" соображений, продолжали кормить российского монстра. Стратегические ошибки накапливались годами вплоть до черного утра 24 февраля 2022, когда зло обрушило всю свою разрушительную силу на украинцев", – отметил Кулеба.

Он также подчеркнул истину, которая пока очевидна не для всех на Западе.

"Печальная правда состоит в том, что это война России, а не Путина. Рядовые россияне преимущественно поддерживают действия своего президента. Путин и его генералы отдают приказы, но выполняют их обычные люди со всей России. Именно они убивали невиновных украинцев в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе и других разрушенных войной украинских городах и селах. Как так случилось, что россияне стали ярыми поклонниками и исполнителями геноцида? Конечно, прямые параллели между Третьим Рейхом и путинской Россией неуместны, ведь нацистский режим был уникальным злом, которое не следует сравнивать ни с чем. Но движущие силы, исполняющие человеческий разум ядовитой ненависти, подобны. В случае России они возникли из-за неспособности россиян проработать собственное прошлое", – уверен Кулеба.

Он подчеркнул, что по сути между методами тоталитарного режима СССР и нацистской Германии можно поставить знак равенства. Однако поколения немцев осознали историческую вину Германии и искупили ее, миллионы же россиян наоборот продолжали прославлять Иосифа Сталина как "эффективного менеджера", выигравшего войну, и игнорировали бесчеловечную цену этой победы. Чего, кстати, никогда не делали украинцы, почувствовавшие на себе жестокость сталинского режима, в частности, и во время Голодомора 1932-33 годов.

Подобная уверенность в своей исключительности, отметил украинский министр, в конце концов заставила Россию отвлечься от собственного прошлого и взялась за искажение исторических нарративов. Президент РФ Владимир Путин фактически "приватизировал" победу стран Антигитлеровской коалиции над нацизмом, провозгласив ее победой России и создав из нее извращенный культ. Вместо общепринятого лозунга "Никогда снова!" россияне избрали лозунгом "Можем повторить!", а свою агрессию против других стран они сравнивают с "подвигом дедов".

"Больно, что Европа проспала появление нового фашизма. В то же время сегодня все больше людей, к счастью, осознают истинную суть России, а международное сообщество реагирует должным образом. В отличие от 1930-х годов, мир вовремя опомнился и активно поддерживает Украину, в частности оружием, санкциями, изоляцией России, гуманитарной и финансовой помощью. На этот раз мир знает, что российская агрессия должна потерпеть поражение, а Украина должна победить. Только так войну можно остановить там, где она началась, и не дать ей распространиться на другие страны", – подчеркнул Кулеба.

Если Запад будет решительным и единым, Европа получит шанс стать "континентом мира и процветания".

"Нынешний переломный момент приведет к новой реальности стратегического мира и процветанию только в том случае, если Германия и другие страны не позволят заморозить конфликт и поддерживать Украину, пока последний российский солдат не покинет последний квадратный метр нашей международно признанной территории", – пояснил министр иностранных дел.

Важным для достижения этого будущего является также заживление "кровоточивой раны в сердце Европы" после неспровоцированной войны и многочисленных зверств России. Таким "лекарством" может стать только достижение справедливости. Именно для этого украинские правоохранительные органы, Международный уголовный суд, Международный суд ООН и другие национальные и международные организации работают над преследованием военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

"Преступление агрессии также не может остаться безнаказанным. Владимир Путин и его окружение начали эту захватническую войну. Это самое тяжелое международное преступление, преступление агрессии, включает в себя совокупность зла всех последующих зверств. Осуждение преступления агрессии – впервые после Нюрнбергского процесса – осовременит систему международного уголовного права и укрепит моральный фундамент Европы. Авторитетный голос Германии крайне важен для создания дееспособного Специального трибунала", – отметил Кулеба.

Он также поделился тем, как видит победу и поражение России.

"Для Украины победой будет восстановление территориальной целостности и привлечение российских преступников к ответственности. Для России поражением будет явный крах ее захватнических войск, что отрезвит россиян и подействует как противоядие от токсической пропаганды. Для Запада победой будет вступление Украины в ЕС и НАТО для обеспечения долгосрочной стабильности, мира и справедливости на Европейском континенте", – написал министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что Украина и Германия "несут особую ответственность за усмирение реваншистских амбиций Москвы, стремящейся к восстановлению Российской империи".

"Во-первых, наши два народа разделяют общую миссию преодоления любых форм тоталитаризма или реваншизма. Во-вторых, именно украинцы и немцы помогали создавать Российскую империю в XVIII веке. Сейчас мы будем теми, кто прекратит современное империалистическое безумие России", – резюмировал Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба назвал три условия для поражения России. Он заявил, что "рейд" частной военной компании "Вагнер" во главе с военным преступником Евгением Пригожиным на столицу страны-террориста Москву наглядно показал слабость режима диктатора Владимира Путина. Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что предоставление Украине необходимой военной помощи обеспечит поражение России в войне против Украины и демократического мира.

При этом, уверен Кулеба, для победы Украины необходимо усиление санкционного давления на РФ и решительность действий международного сообщества.