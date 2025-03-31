'Эти беспилотники будут иметь большое значение': Нидерланды выделят 500 млн евро на проект по производству дронов для Украины

Нидерланды объявили о выделении 500 миллионов евро на проект по производству беспилотников для Украины. Эти дроны будут играть важную роль в поле боя и помогут в борьбе с российской агрессией.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Нидерландов. Выделенные средства являются частью пакета ускоренной поддержки в размере 2 миллиардов евро, которые Нидерланды предоставят Украине в 2025 году.

Министр обороны Рубен Брекельманс и государственный секретарь обороны Гейс Туйнман, последние дни находившиеся в Украине, подтвердили предоставление финансирования. Брекельманс подчеркнул, что беспилотники не только укрепят обороноспособность Украины, но и будут спасать жизнь.

"Было важно объявить, что мы оказываем Украине ускоренную поддержку в размере 2 миллиардов евро, включающую проект по созданию беспилотников в объеме 500 миллионов евро. Эти беспилотники будут иметь большое значение на поле боя и будут буквально спасать жизнь", – отметил он.

Кроме того, во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым стороны обсудили дальнейшую помощь, в частности, поставки систем противовоздушной обороны, боеприпасов и морского оборудования. Также было подписано соглашение о расширении сотрудничества между оборонными отраслями обеих стран.

Туйнман отметил, что такое взаимодействие выгодно как для Украины, так и для Нидерландов, ведь сочетание боевого опыта и передовых технологий будет способствовать инновациям и наращиванию производственных мощностей.

"Тесное сотрудничество между нашими отраслями промышленности полезно для обеих стран. Мы можем многому научиться боевому опыту Украины и, в свою очередь, использовать для этого наши возможности. Это приводит к большему количеству инноваций и масштабному производству. Что хорошо для Украины, хорошо для Нидерландов, и наоборот", – сказал он.

Напомним, Швеция подготовила для Украины 19 пакет помощи. Его стоимость составляет 16 млрд шведских крон (почти 1,6 миллиарда долларов США) и является крупнейшим с 2022 года пакетом поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине нового масштабного пакета военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением в 2 млрд евро. Украинская армия получит средства противовоздушной обороны, ПЗРК Mistral, ракеты для самолетов Mirage.

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