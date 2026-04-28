'Эта война уже стала позиционной': Обухов дал прогноз, сколько еще Россия сможет воевать

Нынешняя ситуация на поле боя в Украине во многом напоминает позиционную войну, при этом оккупационное войско "будет делать все, чтобы окопаться" на Донбассе. Бои, по мнению антироссийского активиста Германа Обухова, могут продолжаться еще два-три года.

Об этом глава фонда "Стоп Русский Террор" (США) заявил в интервью OBOZ.UA. Он высказал предположение о том, что большая война может вернуться к уровню позиционной, какой она была до 2022 года.

"Она уже практически свернулась до такого уровня", – сказал Обухов. Он пояснил: сейчас серьезного продвижения не могут достичь ни Силы обороны, ни российские захватчики.

"Ни у ВСУ нет сил что-то сделать с югом, забрать обратно Бердянск или Мелитополь, ни у России нет никакой силы, чтобы снова перейти Днепр, снова войти в Херсон, Запорожье и даже в Харьков. Я уже молчу о Киеве. Поэтому, по сути, эта война уже стала позиционной. 10–20 километров отыграли, повернули назад, вот и все", – заявил активист.

Государство-агрессор способно воевать еще несколько лет

Обухов отметил, что понимает позицию Украины: сдавать позиции на востоке практически катастрофично.

"Там построены капитальные фортификации, а за ними просто голое пространство. Поэтому речь здесь даже не о территории, не о каких-то 50 километрах, а о том, что отступление будет очень плохим для городов, которые за ними стоят", – пояснил он.

Относительно действий Российской Федерации, то агрессор будет пытаться сохранить оккупированную территорию на востоке Украины.

"Если Донецк вернется в Украину, это будет колоссальной политической, пропагандистской катастрофой для Кремля. Тогда вся страна поймет, что мы точно не туда пошли и точно Путин виноват. Да, мы провозгласили, что Запорожье и Херсон "наши" – ну, не получилось, да и хрен с ними. А вот Донецк, который на линии огня, близко к фронту – его терять никак нельзя", – озвучил Обухов намерения врага.

"Это может продолжаться еще два-три года. Более того, будут проблемы следующей зимой – еще большие, чем это было этой зимой. Потому что будет необходимо лучше защитить энергосистему Украины от баллистических ракет, ведь Россия будет продолжать их лепить, получая компоненты, комплектующие двойного назначения – из Китая, из Ирана и даже из Европы, чему уже есть подтверждение", – предупредил он.

Обухов отметил, что возможности РФ еще не исчерпались. "Имея в запасе триллион долларов, подумайте, сколько они могут протянуть даже без финансовой помощи", – подытожил активист.

