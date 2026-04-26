Ни Россия, ни Украина не имеют четкого плана относительно победы или длительного мира – NYT

Страны Европы все больше готовятся к длительной войне России против Украины на фоне отсутствия прогресса в переговорах и снижения роли США в урегулировании конфликта. Обе стороны не имеют четкого пути ни к победе, ни к миру.

Вследствие чего война превращается в изнурительное противостояние. Об этом сообщает TheNew York Times.

Сейчас администрация президента США Дональда Трампа сосредоточена на войне с Ираном, поэтому европейские союзники вынуждены самостоятельно формировать подход к поддержке Украины. Ожидания быстрого дипломатического урегулирования почти исчезли, а переговорный процесс фактически зашел в тупик.

Между позициями Киева и Москвы существует фундаментальная несовместимость, которая делает невозможным компромисс. Так что единственной реалистичной стратегией для Европы остается продолжение военной и экономической поддержки Украины, чтобы не допустить победы России.

Президент Украины Владимир Зеленский существенно пересмотрел свои ожидания относительно поддержки со стороны Вашингтона. Украинская сторона считает, что исход войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.

В то же время Европейский Союз демонстрирует готовность к долговременной поддержке...Ведь недавно был одобрен масштабный финансовый пакет помощи Украине, а также новые санкции против России. Несмотря на это, в европейских столицах признают отсутствие четкой "теории победы" для Украины.

Россия, в свою очередь, не демонстрирует серьезной заинтересованности в переговорах и продолжает делать ставку на военное давление. Диктатор Владимир Путин все еще рассчитывает прежде всего на диалог с США, а не с ЕС.

В итоге ситуация остается патовой... Украина удерживает позиции и получает поддержку партнеров, Россия не достигает стратегических целей, а ни одна из сторон не чувствует достаточного давления для завершения войны. Это делает перспективу перемирия или мирного соглашения в ближайшем будущем маловероятной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что совет Европейского Союза (ЕС) 23 апреля окончательно одобрил "репарационный" кредит Украине на 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкций против России. Украина получит первое финансирование по этой программе в течение месяца. Такие решения, как и предусмотрено нормами ЕС, принимаются единогласно всеми странами-членами блока.

