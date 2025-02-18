'Эта война не может завершиться победой России': Дуда рассказал о встрече с Келлогом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что война в Украине не может завершиться победой России и что для этого нужна "решительная политика" со стороны президента США Дональда Трампа. Это стало одной из основных тем, которые обсуждались во время встречи Дуды со спецпредставителем США по Украине и России, генералом Китом Келлогом.

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Такое заявление польский лидер сделал во время брифинга для СМИ во вторник в Варшаве. Дуда рассказал, что во время встречи он поделился своим видением ситуации и обсудил с американским представителем агрессивные действия и заявления России по Украине.

Он подчеркнул, что США "решительно вошли в игру" по вопросу завершения войны в Украине и что президент Трамп серьезно настроен на достижение результата. По словам Дуды, Польша рассчитывает на прекращение российской агрессии и прекращение огня.

"В этой связи я надеюсь, что действительно произойдет, по крайней мере, прекращение огня. Надеюсь на прекращение российской агрессии против Украины", – сказал Дуда.

Он подчеркнул: для Варшавы "очевидно то, что эта война не может завершиться победой России".

"Это понятно, как и то, что прежде всего должен быть восстановлен справедливый мир, поскольку в этом очень сильно нуждается Украина", – сказал польский лидер.

Открытым вопросом остается то, какие условия мира будут достигнуты в результате переговоров.

"Здесь нужна очень решительная политика, и я верю, что президент Дональд Трамп сможет проводить такую решительную политику", – подчеркнул Дуда.

Польский президент также акцентировал внимание на том, что США не только не будут уменьшать свое присутствие в восточной Европе, но и наоборот укрепят его. В частности, речь идет о возможности создания американской военной базы в Польше, известной как "форт Трамп", о чем ранее шла речь во время первой каденции Трампа.

Президент Польши также подчеркнул, что рост американского военного потенциала в восточной Европе важен не только для безопасности Европы, но и для Украины, с которой Польша имеет хорошие транспортные и железнодорожные сообщения. Он также сообщил, что в понедельник, 24 февраля, созывает заседание Совета национальной безопасности Польши для обсуждения результатов переговоров с США, а также результатов переговоров России с США в Саудовской Аравии.

Дуда отметил, что встреча в Эр-Рияде является лишь подготовкой к мирным переговорам, которые, по его мнению, должны восстановить безопасность в восточной Европе и завершить войну в Украине.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил отправки американских военных в Украину и еще большего санкционного давления в отношении России. В частности, при условии, что российский диктатор Путин не согласится на мирное соглашение с Киевом, которое будет гарантировать долгосрочную независимость страны. В то же время он высказал идею "перезагрузки" отношений с РФ, если будет заключено "справедливое соглашение".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. По его словам, это будет залогом их эффективности.

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