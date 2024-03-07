'Есть восемь конкретных критериев': Стефанчук назвал основания для заграничных командировок депутатов

Для одобрения заграничных командировок народных депутатов в Верховной Раде есть четкие критерии. Всего их восемь. Нардепы знают все правила, хотя и предоставляют не всегда обоснованные заявления по командировкам за границу.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Его удивляют рассказы "депутатов одной политической фракции" об ограничениях командировок.

"Имеем восемь конкретных критериев. Название несколько из них. Первый – решение украинского парламента о представительстве. Второй – участие в парламентских ассамблеях. Третьим критерием является участие нардепов в группах дружбы. Четвертый – этот вопрос связан с поездками народного депутата для помощи Силам обороны Украины или при содействии Главного управления разведки", – отметил Стефанчук.

Он пояснил, что количество загранкомандировок для фракций или групп основывается на их представительстве в парламенте. "Например, фракция "Европейская солидарность", которая имеет 6% представительства в парламенте, получает почти 10% всех зарубежных командировок", - рассказал спикер.

Также Стефанчук добавил, что в условиях войны важно в любой момент собрать необходимое количество депутатов для принятия решений. "Когда будет мир, будете ездить с разными миротворческими миссиями, с разными проектами. Однако в период военного положения делаем исключительно то, что нужно для страны, исключительно то, что нужно для парламента, исключительно то, что нужно для победы", – заметил глава Рады.

Как сообщал OBOZ.UA, завод Autoenterprise, связанный с народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Куницким, начал сотрудничество с крымским бизнесменом Русланом Девлечаевым.

Это тот самый Куницкий, который в прошлом году должен был совершить поездку в командировку в Израиль. СМИ утверждают: политик пробыл за границей не пять дней, а почти три недели, и в этот период парламентарий был замечен в американском штате Флорида.

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