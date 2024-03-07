Завод из орбиты 'слуги' Куницкого продавал зарядные станции для оккупантов в Крым – 'Схемы'

Украинский завод Autoenterprise, производящий зарядные станции для электрокаров и связанный с народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Куницким, с 2021 года начал сотрудничество с крымским бизнесменом Русланом Девлечаевым. Тот на базе продукции Autoenterprise построил в Крыму целую сеть зарядных станций DriveEnergy под эгидой оккупационных "властей".

Об этом стало известно по расследованию проекта "Схемы". Журналистам удалось отследить весь путь, по которому украинские зарядные станции производства Autoenterprise попали из Харькова на оккупированный полуостров.

Так, по меньшей мере, с 2016-го года харьковская фирма "АЕ Фектори" из группы Autoenterprise поставляла электрозарядные станции как частным российским компаниям, так и для государственной структуры – холдингу "Россети".

А с 2021 года в оккупированном Крыму заработала и начала расширяться сеть электрозарядных станций под брендом DriveEnergy, изготовленных именно на харьковском заводе Autoenterprise. На станциях прямо указано, что они "сделаны в Украине".

Куницкий заявил, что не знает, как харьковские электрозарядные станции оказались в Крыму, однако подчеркнул, что он "к продажам не имел никакого отношения". Между тем официальное руководство завода не отрицало торговлю с Россией из-за отсутствия в то время такого законодательного запрета, однако с Крымом, заявляют, "взаимоотношений не было".

Директор харьковского предприятия, депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева заявила, что им неизвестно, как их станции оказались в Крыму. Однако расследователи привели доказательства, что это не так.

"Журналисты получили копию дилерского соглашения за 2021 год между российской компанией DriveEnergy и украинской "АЕ Фектори" из группы Autoenterprise, в котором отмечается, что харьковская фирма должна в течение 2021-2022 годов продавать российской компании зарядные станции и комплектующие, изготовленные в Харькове под брендом DriveEnergy. Также сотрудники холдинга Autoenterprise должны были научить персонал DriveEnergy обходиться с техникой и проводить гарантийное обслуживание оборудования", – говорится в сообщении.

А для того, чтобы подпадать под условия государственной российской программы о поддержке "зеленого" бизнеса с "отечественным производством", стороны договорились, что зарядные электростанции из Харькова будут поставляться в Крым в разобранном виде.

Как Куницкий связан с Autoenterprise

Директор Autoenterprise – Алина Мустафаева, депутат Харьковского горсовета от "Слуги народа" и близкая соратница "слуги" Александра Куницкого. Официальным владельцем Autoenterprise является Дмитрий Никонов, который, согласно официальным данным ВР, до февраля 2024 оставался помощником Куницкого на общественных началах.

Вместе с Никоновым Куницкий годы продвигал этот бизнес, рекламировал харьковскую разработку и поощрял инвестировать в нее миллионную аудиторию своего блога (ZPSanek) и всячески афишировал свою принадлежность к этому бизнесу.

Парламентарий также входил в органы управления холдинга Autoenterprise: до избрания депутатом он был членом наблюдательного совета в компании "НПП Система". Это и есть завод, производящий электрозарядные станции в Харькове. Депутатская приемная Куницкого до сих пор размещена по адресу харьковского завода.

Как сообщал OBOZ.UA, с 3 по 7 июля 2023 года народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий должен был совершить поездку в командировку в Израиль. СМИ утверждают: политик пробыл за границей не пять дней, а почти три недели, и в этот период парламентарий был замечен в американском штате Флорида.

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