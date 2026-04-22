'Есть соответствующие документы': Зеленский прокомментировал информацию о переименовании части Донбасса в честь Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения в медиа о переименовании части Донецкой области в "Донниленд" в честь Трампа. Глава государства опроверг информацию, что якобы такое предложение было от украинской стороны во время переговоров с США о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом Зеленский сказал во время онлайн-брифинга в WhatsApp. По его словам,на переговорах используются только официальные названия украинских территорий.

Президент подчеркнул, что во всех документах указаны именно такие термины.

"Во время моих переговоров других терминов, кроме Донецкая область, Луганская область, Донбасс, территория Украины, – нет. Других терминов нет. Соответственно есть документы, в которых все это указано", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что не может комментировать любые диалоги различного характера между сторонами относительно других названий.

Президент подчеркнул, что Донецкая и Луганская области были и остаются украинской землей – и это главное.

"На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставалась украинской землей, так оно и есть. Чтобы не было "Путинленд". Вот, мне кажется, самое главное", – сказал глава государства.

Что предшествовало

Накануне издание The New York Times написало, что украинские чиновники якобы предлагали назвать неоккупированную часть Донецкой области в честь президента США Дональда Трампа "Доннилендом".

Такое предложение якобы прозвучало от одного из украинских переговорщиков сначала как шутка, а впоследствии такой термин продолжили использовать во время переговоров, чтобы перетянуть Трампа на украинскую сторону и склонить его к более жесткой линии в отношении России.

По данным источников издания, инициатива с "Доннилендом" имела целью создать на Донбассе территорию, которая бы не находилась под полным контролем ни одной из сторон, что Трамп мог бы представить как собственное дипломатическое "достижение".

