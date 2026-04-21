'Донниленд': украинский чиновник предлагает переименовать подконтрольную часть Донбасса в честь Трампа – NYT

В течение последних месяцев во время переговоров по завершению войны украинские чиновники якобы предлагали назвать неоккупированную часть Донбасса "Доннилендом" в честь президента США Дональда Трампа. Такая идея возникла как способ повлиять на позицию Вашингтона и склонить Трампа к более жесткой линии в отношении России.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом переговоров. Они говорили на условиях анонимности из-за закрытого характера обсуждений.

Как отмечает издание, идея "Donnyland" сначала прозвучала полушутя от одного из украинских переговорщиков. В то же время она имела конкретную цель: попытаться заинтересовать Трампа и подтолкнуть его администрацию активнее противодействовать территориальным претензиям страны-агрессора России.

Издание напоминает, что российский диктатор Владимир Путин заявлял о намерении продолжать боевые действия, пока его войска не достигнут административных границ Донбасса – региона на востоке Украины, где война продолжается еще с 2014 года.

Несмотря на серьезность ситуации, само название "Донниленд", которое ассоциируется с "Диснейлендом", выглядит контрастно на фоне разрушенного и почти опустевшего индустриального региона.

Впрочем, как отмечает издание, такое предложение отражает глобальную реальность, в которой правительства апеллируют к тщеславию Трампа, чтобы заручиться поддержкой США.

Для Украины такая тактика пока не дала результата. Хотя этот термин продолжают использовать в переговорах, нет данных, что его закрепили в официальных документах.

Также обсуждалась возможность, что определенную роль в управлении этой территорией мог бы играть так называемый "совет мира" Трампа, хотя ни Украина, ни Россия к нему не присоединились.

Идея "Донниленда" была частью более широкой попытки Киева склонить Трампа на свою сторону, чтобы он оказывал большее давление на Москву. Особенно после нашумевшей встречи Трампа с Путиным на Аляске, когда администрация президента США сигнализировала, что может поддержать мирное соглашение, в рамках которого Украину заставят выйти из всей Донецкой области.

По оценкам украинских чиновников, сейчас на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей проживает около 190 тысяч человек, хотя некоторые источники считают, что реальное количество может быть вдвое меньше.

По данным источников, инициатива имела целью создать на Донбассе территорию, которая бы не находилась под полным контролем ни одной из сторон, что Трамп мог бы представить как собственное дипломатическое "достижение".

По словам собеседников издания, один из украинских переговорщиков якобы даже создал для "Донниленда" флаг в зеленых и золотых цветах, а также гимн, используя ChatGPT. Впрочем, неизвестно, видели ли эти материалы вообще американские представители.

Также параллельно рассматривалось другое предложение относительно будущего Донбасса— "модель Монако", предусматривавшее создание полуавтономного мини-государства со статусом оффшорной экономической зоны. В отличие от "Донниленда", термин "модель Монако" появлялся в проектах документов.

Несмотря на все эти идеи, Россия не согласилась на варианты, которые могли бы удовлетворить Украину. Из-за этого будущее этой территории остается одним из главных нерешенных вопросов в переговорах.

