"Есть примеры в Библии": пастор Трампа объяснил, почему президентом Украины может стать женщина
Население Украины должно выбирать, кто станет следующим президентом. Но не исключено, что новым лидером страны может стать женщина, тем более, что такие примеры есть в Библии.
Такой прогноз сделал приближенный к президенту США Дональду Трампу проповедник и телеевангелист Марк Бернс в интервью украинской журналистке Анне Олицкой, сообщает издание "РБК-Украина". Он отметил, что в США, в частности среди сторонников подхода America First, растет скепсис, когда появляется информация о возможных злоупотреблениях средствами, которые должны были быть направлены на защиту и поддержку гражданского населения.
"Это плохо выглядит и создает вопрос: действительно ли ресурсы доходят до фронта и до невинных людей", – отметил он, подчеркнув, что не имеет сочувствия к тем, кто виноват в коррупции, но предостерег от наказания всего общества из-за действий должностных лиц.
В то же время Бернс подчеркнул, что с духовной и гуманитарной точки зрения для него жизнь людей важнее территории.
"Ни один клочок земли не стоит массовых смертей и военных преступлений", – сказал он, комментируя дискуссию о приоритетах в войне.
Кто должен возглавлять страну
Отдельно Бернс высказался относительно политического лидерства в Украине. По его мнению, вопрос о том, кто должен возглавлять государство – мужчина, военный или женщина, – является исключительно делом украинского народа. Он заявил, что женщина-президент, женщина лидер есть в Библии, приведя библейские примеры женщин-лидеров.
Какие перспективы у Украины
Комментируя перспективы Украины, приближенный к президенту США проповедник выразил убеждение, что страна имеет шанс на масштабное восстановление и экономический рост, если не будет коррупционных скандалов.
