Население Украины должно выбирать, кто станет следующим президентом. Но не исключено, что новым лидером страны может стать женщина, тем более, что такие примеры есть в Библии.

Такой прогноз сделал приближенный к президенту США Дональду Трампу проповедник и телеевангелист Марк Бернс в интервью украинской журналистке Анне Олицкой, сообщает издание "РБК-Украина". Он отметил, что в США, в частности среди сторонников подхода America First, растет скепсис, когда появляется информация о возможных злоупотреблениях средствами, которые должны были быть направлены на защиту и поддержку гражданского населения.

"Это плохо выглядит и создает вопрос: действительно ли ресурсы доходят до фронта и до невинных людей", – отметил он, подчеркнув, что не имеет сочувствия к тем, кто виноват в коррупции, но предостерег от наказания всего общества из-за действий должностных лиц.

В то же время Бернс подчеркнул, что с духовной и гуманитарной точки зрения для него жизнь людей важнее территории.

"Ни один клочок земли не стоит массовых смертей и военных преступлений", – сказал он, комментируя дискуссию о приоритетах в войне.

Кто должен возглавлять страну

Отдельно Бернс высказался относительно политического лидерства в Украине. По его мнению, вопрос о том, кто должен возглавлять государство – мужчина, военный или женщина, – является исключительно делом украинского народа. Он заявил, что женщина-президент, женщина лидер есть в Библии, приведя библейские примеры женщин-лидеров.

Какие перспективы у Украины

Комментируя перспективы Украины, приближенный к президенту США проповедник выразил убеждение, что страна имеет шанс на масштабное восстановление и экономический рост, если не будет коррупционных скандалов.

