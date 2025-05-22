'Есть планы': в Кремле заговорили о визите Путина на оккупированный Донбасс

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "постоянно" имеет планы посетить оккупированную территорию украинского Донбасса. Со слов Пескова, однаждны диктатор обязательно приедет в псевдореспублики "Л/ДНР".

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Соответствующее заяление Песков сделал в комментарии российским пропагандистам в четверг, 22 мая. В ответ на вопрос о планах диктатора посетить оккупированные Луганск и Донецк пресс-секретарь Путина заявил, что они есть, но не назвал конкретной даты.

Спике Кремля сказал лишь, что они будут реализованы "со временем".

"Такие планы есть постоянно, со временем они будут осуществлены и мы будем также вас информировать", – заявил он.

Песков поспешил добавить, что, мол, "конечно", псевдореспублики "Л/ДНР" – "это наши регионы, российские" и Путин однажды обязательно туда приедет.

"Вы знаете, то Путин активно посещает российские регионы. И в данном случае, естественно, и Донецкая республика, и Луганская республика, и другие не являются исключением", – выдал он.

Напомним, в последний раз Путин посетил захваченные украинские территории в марте 2023 года. Тогда он прилетел на вертолете в Мариуполь вместе с вице-премьером РФ по строительству Маратом Хуснуллиным.

Диктатор демонстративно проехал по разрушенному городу за рулем авто и пообщался с "местными жителями". Однако подлинность визита тогда даже в РФ поставили под сомнение в частности из-за того, что он состоялся, как заявлялось, ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источников The Wall Street Journal, после разговора с Путиным 19 мая президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что глава Кремля не готов прекратить войну против Украины, потому что думает, что побеждает. В Европе давно знали об этом Путина, но это был первый раз, когда они услышали это от Трампа.

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