'Есть окно возможностей': Рютте ожидает прогресса в мирном урегулировании войны в Украине 'в следующие 10-14 дней'

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об открытии "окна возможностей" для завершения войны России против Украины и установления на территории государства устойчивого мира. Он ожидает прогресса в мирном урегулировании уже в ближайшие 10-14 дней.

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Об этом он сказал турецкому агентству Anadolu. Руководитель Альянса подчеркнул, что Турция может сыграть в этом процессе важную роль, имея в виду переговоры между Украиной и РФ, запланированные в Стамбуле 15 мая.

"Я думаю, что на этой неделе, а также в следующие 10 дней, две недели, есть окно возможностей для того, чтобы улучшить ситуацию в Украине. Под руководством, конечно, президента Зеленского, но также и под значительным влиянием американского правительства. И Турция играет здесь большую роль", – заявил Рютте.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана генсек НАТО назвал "удивительным лидером в НАТО, которого действительно уважают коллеги".

"Турция играет огромную роль в НАТО на многих фронтах. Президент Эрдоган – удивительный лидер в Альянсе, которого действительно уважают его коллеги", – отметил чиновник.

По его словам, президент США Дональд Трамп устранил "тупик" между Киевом и Москвой, и сейчас следует "шаг за шагом привести Украину к длительному миру".

В то же время Рютте признал, что ситуация остается изменчивой, поэтому предсказать все невозможно.

"Мне трудно решить, что произойдет в следующие 24-48 часов, я тесно контактирую со всеми основными участниками переговоров", – добавил он.

Напомним, что вечером 14 мая российский диктатор Путин утвердил состав делегации РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле. Главой делегации назначен Владимир Мединский – помощник главы Кремля. Сам Путин, вероятно, все же не поедет в Турцию, как и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В этот же день стало известно, что Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и РФ в Турции 15 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турцию на потенциальные переговоры Украины и РФ 15 мая отправятся госсекретарь США Марк Рубио и другие представители Белого дома. Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

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