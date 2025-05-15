Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Украиной и Россией – СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет присутствовать на переговорах Украины и страны-агрессора России в Турции. Переговоры должны состоятся в Стамбуле в четверг, 15 мая.

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Об этом 14 мая сообщило издание CNN с ссылкой на двух представителей Белого дома. По словам американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, Трамп не планирует ехать в Турцию на этой неделе, чтобы присоединиться к переговорам о прекращении огня между РФ и Украиной.

Журналисты пишут, что это решение "закрывает дверь многодневным предположениям о том, что он может присоединиться к президенту России Владимиру Путину за столом переговоров".

Ранее Трамп высказывал возможность отмены своего графика поездок на Ближний Восток, который его команда тщательно составляла в течение нескольких недель, и добавить остановку в Турции для личного посредничества на мирных переговорах РФ и Украины.

В настоящее время Трамп планирует посетить Доху, Катар, и Абу-Даби.

Напомним, что вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле. Главой делегации назначен Владимир Мединский – помощник главы Кремля. Сам Путин, вероятно, все же не поедет в Турцию, как и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также сообщалось, что в Стамбул отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Но они прибудут в Турцию не 15 мая, когда могут состояться переговоры, а в пятницу – 16 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп намекнул, что в ближайшие дни могут появиться позитивные новости относительно войны между Россией и Украиной. При этом никаких деталей американский лидер не привел.

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