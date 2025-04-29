'Есть очень тонкая граница': Мельник объяснил, как должна действовать Украина на фоне заявлений Трампа, и указал на большой вызов

Президент США Дональд Трамп продолжает озвучивать тревожные сигналы по Украине. В частности, намеки на возможное признание аннексии Крыма Россией.

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В таких условиях Киев должен поступать максимально осторожно, но решительно. Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

По его мнению, украинские власти должны готовиться к худшему сценарию.

"Прежде всего, что должна сделать украинская государственная власть – это исходить из худшего сценария. Из-за того, что Трамп реализует свои худшие заявления, то есть признание в какой-то форме, юридической или политической, права России на аннексию Крыма, на аннексию украинских территорий", – сказал он.

Однако даже в этом случае реакция Киева не должна быть эмоциональной или спонтанной. Мельник отмечает: США – это не условная Беларусь или Никарагуа. Стандартные дипломатические шаги могут обернуться против нас. Здесь важно не молчать, но и не перегнуть палку – чтобы не потерять даже оставшихся союзников.

"Нельзя молчать, но реакция должна быть очень взвешенной. Мы уже и так имеем в лице администрации США не партнера, но страшнее всего было бы, если бы мы своими неосторожными действиями и заявлениями превратили США в де-факто союзника России и противника Украины. Здесь очень тонкая граница. И, откровенно говоря, здесь должно быть искусство дипломатии, и я не берусь давать какие-либо советы", – сказал эксперт.

Он добавил, что ключевое для Украины сейчас – сохранение поддержки международной коалиции. Постоянные консультации с союзниками, общая позиция по поводу войны, и особенно – общее видение, как работать с нынешней администрацией США.

"Единственное, что важно в этой ситуации, – для Украины критически важно сохранить союзников. Решая эту задачу, должны быть постоянные консультации с нашими партнерами, должна быть общая позиция как по урегулированию конфликта в целом, так и по поводу того, как в дальнейшем выстраивать отношения с США", – пояснил Мельник.

Кроме того, он также обратился к украинцам, отметив, что эта ситуация – не менее критична, чем зима 2022 года. Многие уже устали от новостей войны, но расслабляться рано.

"Что касается украинского общества, то мне кажется, эта ситуация по своей критичности похожа на ту, которая была накануне широкомасштабного вторжения РФ. Граждане, которые уже почувствовали, что война их не касается, и все мы, наверное, должны задуматься о том, что даже самые плохие времена еще не позади..." – резюмировал эксперт.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Путин продолжает имитировать стремление к прекращению огня своим объявлением трехдневного перемирия на 8-10 мая. В Белом доме ответили на это, что Дональд Трамп хочет видеть "постоянное прекращение огня". В то же время в Вашингтоне заявили о "разочаровании" как Путиным, так и президентом Украины Зеленским.

В Конгрессе США инициировали процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа. Инициатором стал сенатор-демократ из Палаты представителей Шри Танедар, заявивший, что глава государства "разрушает Америку" и ставит под угрозу демократию".

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