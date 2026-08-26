"Поведение России представляет угрозу для Венгрии": официальный Будапешт впервые осудил российскую военную агрессию против Украины

Венгрия официально осудила российскую военную агрессию против Украины. Кроме того, страна поручила своей делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Видео дня

Правительственный документ также определяет действия России как угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка. Об этом сообщает официальный правительственный вестник Венгрии "Мадьяр Кезлень".

Что предусматривает новая позиция Будапешта

Соответствующие положения содержатся в постановлении правительства № 1266/2026 от 25 августа, которое утверждает директивы для венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Венгерская сторона поручает своим представителям выступать за всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на основе принципов международного права. При этом в документе четко указано: "Венгрия осуждает российскую военную агрессию".

Отдельно правительство подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, а также признает право Украины на самооборону.

Россию назвали угрозой для Венгрии и Европы

В директивах содержится ещё одна принципиальная оценка: Будапешт считает, что поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка.

В правительстве также заявили о серьезной опасности для венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. Именно поэтому Венгрия поддерживает инициативы, направленные на начало переговоров для достижения устойчивого мира и долгосрочных гарантий безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина и Венгрия подписали соглашение об образовательных, культурных, языковых и политических правах закарпатских венгров. Эту проблему не смогло решить правительство Виктора Орбана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!