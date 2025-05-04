"Есть не только чешская инициатива": Зеленский заявил, что Украина рассчитывает в этом году получить от партнеров 3 млн артснарядов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от международных партнеров в этом году около трех миллионов артиллерийских снарядов. Речь идет о помощи, как со стороны США, так и со стороны стран Европы.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге в воскресенье, 4 апреля. Он подчеркнул, что Украина благодарна за артиллерийскую инициативу Чехии, но военная помощь поступает и по другим направлениям.

"Есть не только "чешская инициатива". Мы благодарны за нее. Но россияне должны знать, что мы рассчитываем на 3 миллиона артиллерийских снарядов. И не только Северная Корея будет им помогать. У нас есть союзники, помогающие Украине. Это не значит, что мы хотим долгой войны. Мы хотим ее кончить. Все войны заканчиваются", – подчеркнул Зеленский.

Президент также выразил убеждение, что война в Украине закончится, как и заканчиваются "длинные диктаторские режимы", "жизнь любой империи, построенной просто на принципах войны, неуважения к человеческой жизни и правам людей".

По мнению Зеленского, если Украина будет сильной, это ускорит окончание войны с Россией.

"Все инструменты сегодня в руках, прежде всего, США и наших европейских коллег. Сохранить союз между Америкой и Европой — задача номер один. Заставить Россию пойти на полный ceasefire – это также приоритетная задача. Я думаю, что крепость союза Америки и Европы и такие инициативы, как чешская, будут влиять на принуждение [России к миру]", – заявил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна продолжит поставлять Украину, а до конца 2025 года Украина должна получить 1,8 млн. боеприпасов. Даже если боевые действия завершатся, излишек снарядов не будет лишним – их можно использовать для пополнения запасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!