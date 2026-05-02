"Есть кадровые вопросы, которые требуют решения": Зеленский подвел итоги совещания со Свириденко

В субботу, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. На совещании с главой правительства глава государства обсудил вопросы усиления правительственных структур, в частности кадровые изменения.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Кроме этого, на совещании обсуждались позиции в переговорных с зарубежными партнерами.

По словам Зеленского, на совещании были скорректированы позиции в переговорах со странами-партнерами по финансовой поддержке Украины и реализации уже достигнутых договоренностей разного уровня.

"Важно, чтобы каждый пакет поддержки, о котором было объявлено, реализовывался именно тогда, когда это действительно нужно", – заявил глава государства.

Кроме того, президент и глава правительства также обсудили график запланированного усиления правительственных структур.

"Есть кадровые вопросы, которые требуют решения. По некоторым кадровым позициям надо продолжить диалог с парламентариями. Часть кадровых вопросов на уровне решений Кабинета Министров Украины договорились обеспечить на следующей неделе", – сказал глава государства.

Последние изменения в украинском правительстве

Заметим, что последние кадровые вопросы в украинском правительстве состоялись в прошлом году в июле. 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за отставку экс-премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его правительства, назначив его преемницей Юлию Свириденко.

В то же время 14 января 2026 года парламент поддержал назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины, а Денис Шмыгаль был назначен министром энергетики вместо Германа Галущенко, который также является фигурантом операции НАБУ "Мидас".

Последние заявления Юлии Свириденко

Согласно недавнему заявлению главы украинского правительства, в Украине не будет вводиться налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, как того требовали кредиторы МВФ. Правительству удалось убедить Международный валютный фонд в неконструктивности этой идеи.

"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП – как для общества, так и для парламента. Во время Весенних сборов мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ", – говорила она

Стоит отметить, что это хорошая новость для украинского бизнеса, которая вызвала ранее много споров в обществе.

Кроме того, как говорила в апреле премьер, правительство уже обеспечило финансирование первых работ в Планах устойчивости. Так, на защиту 576 первоочередных критических объектов выделено 22,1 млрд грн. Отдельно обсуждалась возможность защиты систем водоснабжения, "которые также могут быть целью российских атак".

Планами устойчивости предусмотрено построить 26 проектов в 10 общинах, среди которых – кольцевание сетей, резервирование критических узлов, установка и подключение резервного оборудования, и "другие технические решения для стабильного водоснабжения", общей стоимостью 12,7 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Свириденко заявляла, что текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет действовать как минимум до 31 октября. Это означает, что стоимость света для украинцев не изменится еще полгода – и будет 4,32 грн за кВт-ч.

