'Есть договоренности': Зеленский рассказал о ситуации с газом в Украине

На случай дефицита газа Украина должна выделить 2 млрд долларов на его закупку. Премьер-министр Юлия Свириденко уже имеет успешные соглашения со Словакией, кроме того, помочь согласились американские компании, а также Норвегия, Греция и еще ряд стран.

Речь идет не только о газе, но и об энергетике. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, на которой присутствовал журналист OBOZ.UA.

"У премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности со Словакией. Договоренности у премьер-министра Свириденко и министра энергетики Светланы Гринчук с энергетическими компаниями в Америке также положительные. Понимаем, где брать газ на сумму около 2 миллиардов долларов США. Если нам понадобится", – сказал глава государства.

Партнеры готовы помочь Украине

По его словам, часть необходимых траншей уже найдено, в частности Норвегия предоставила грант в размере 100 миллионов долларов США и планирует еще один платеж в январе. К финансированию присоединяются и другие страны, что позволяет четко понимать источники средств и поставки газа. Относительно LNG из США, то Зеленский рассказал, что предусмотрены поставки через польский терминал в случае необходимости.

Кроме того, согласована возможность получения дополнительных объемов газа из Греции, а также существуют договоренности с Азербайджаном и рядом других государств. Все стороны активно работают над выполнением этих соглашений, поэтому вопрос энергообеспечения, в частности газовое, по его мнению, фактически решен.

"Американцы все равно полностью вытеснят "русский" газ из Европы. Мы должны понять – несмотря на те или иные договоренности и т.д. – Россия Европу проиграла американцам. Безусловно, Украина помогла. Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект с американцами – как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого. Этот весь газовый проект мы представили и в Белом доме, и американским компаниям... Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно", – подчеркнул украинский лидер.

Второй проект касается атомной энергетики. Президент проинформировал, что в Украине имеются 15 энергоблоков, из которых шесть временно оккупированы, однако, по его словам, достигнуты договоренности с компанией Westinghouse и предусмотрено финансирование для реализации проекта вместе с Соединенными Штатами.

К тому же существует возможность строительства дополнительных девяти блоков при условии сотрудничества с американской стороной, что делает проект масштабным и взаимовыгодным.

Третий проект связан с нефтью, и США проявляют значительный интерес к его реализации, используя существующую нефте- и газотранспортную инфраструктуру, в частности трубу Одесса-Броды и отстаивают принцип полного отказа от российских энергоресурсов.

"Относительно снижения Словакией тарифа на транзит газа. Именно это, мне кажется, уже и договорено между премьер-министрами наших государств", – резюмировал гарант.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергетическим объектам Украина начала обсуждать с партнерами возможность импорта газа. Для этого, по его словам, необходимо обеспечить достаточное финансирование.

Как писал OBOZ.UA, министр энергетики Светлана Гринчук подчеркивала, что ситуация в энергосистемебудет зависеть от интенсивности российских атак. А также скорости восстановления поврежденного или уничтоженного энергооборудования.

