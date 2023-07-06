Вспоминаю, как я в послечернобыльские дни в самом начале мая 1986-го ехал поездом из Киева, возвращаясь из командировки. В вагоне на 52 места было не менее полуторасот пассажиров, а мама меня встречала на вокзале в слезах и с дозиметром — впрочем, показатели с волос оказались лучше, чем на харьковских деревьях.

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О Запорожской АЭС говорят (верю специалистам), что она защищена гораздо лучше. Тем не менее, со ссылкой на Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщают, что площадь радиоактивного заражения в случае катастрофы может достигнуть 30 тысяч квадратных километров, а потенциального загрязнения — 2 миллионов квадратных километров.

Комментируя первое из этих чисел, чиновники говорят, что черта пройдёт, в частности, через города (примерно!) Мелитополь, Кривой Рог и Днепр. От себя добавлю, что поскольку радиус заражения в таком случае составит около 100 километров, то линия окружности пройдёт, кроме этих городов, также (опять примерно!) через Каховку, Пологи и Синельниково, а внутри этой зоны окажутся, среди прочих, Запорожье, Никополь, Марганец, Покров, Токмак, хотя многое будет зависеть, конечно, и от направления ветра.

Второе число — хуже. Площадь условного круга 2 миллиона километров означает радиус потенциального загрязнения на уровне около 800 километров. Внутрь попадает уже практически вся Украина — за исключением разве что западной части трёх областей — Волынской, Львовской и Закарпатской, причём, естественно, без гарантии.

Ну а по большому счёту — почувствуют все. Я уже писал, что "столица днр", например, ближе к Энергодару, чем Харьков, а "столица лнр" — чем Киев, да и ростов с белгородом тоже ближе Киева. Клятая москва ближе к ЗАЭС, чем Варшава, а Минск — ещё ближе, чем москва.

Справочно: от Энергодара до москвы по прямой — 941 километр. Чуть-чуть ветерок подует, куда надо, и москва тоже своё получит.

Расскажите идиоту географию.