'Это величайшее поколение Украины': экс-глава ЦРУ похвалил трансформацию украинского ВПК. Видео

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус высоко оценил трансформацию украинского военно-промышленного комплекса во время войны и назвал украинцев "величайшим поколением Украины". Он отметил, что после завершения боевых действий Украина будет иметь один из самых мощных ВПК на Западе, ориентированный на новые технологии и экономические инициативы.

Видео дня

По словам эксперта, украинский опыт может стать примером для союзников во всем мире. Такое заявление Петреус сделал в понедельник, 16 февраля.

Петреус отметил, что украинский ВПК производит технологии завтрашнего дня для сегодняшней войны, тогда как многие западные страны продолжают использовать устаревшие системы.

"Это величайшее поколение Украины. Когда начнется прекращение боевых действий, мы увидим Украину как крупнейший военно-промышленный комплекс на Западе, который строит совершенно новую страну, сосредоточенную на новых технологиях и новых экономических начинаниях", – сказал он.

Экс-директор ЦРУ подчеркнул необходимость пересмотра подходов союзников и обновления их армейских технологий с учетом современных реалий ведения боевых действий на земле, в воздухе и на море.

По словам эксперта, Украина демонстрирует эффективное сокращение цепочек поражения, превращая новые концепции операций в современную военную доктрину.

Петреус призвал союзников ориентироваться на то, что является будущим войны, а не на устаревшие технологии, и отметил роль Украины как примера для реформирования ВПК в мире.

"Союзникам не следует попадать в ловушку покупки устаревших систем, а не того, что является будущим войны. Лучше всего это увидеть в Украине. Нам нужно понять, как они сократили цепочку уничтожения. Начинается все с новых концепций операций, которые превращаются в доктрину", - сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, мирное соглашение между Украиной и российскими агрессорами должно защищать интересы как Украины, так и Европы. Что касается гарантий безопасности, то необходимо заключить надежные и реальные договоренности, а не создавать "бумажного тигра" вроде Будапештского меморандума 1994 года, также подчеркнул Борис Писториус.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!