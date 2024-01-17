Соглашаясь со мной по поводу ошибочных переоценок НАТО, читатели обратили внимание и на статью 4 Североатлантического договора, согласно которой в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности кого-то из членов альянса страны НАТО будут… консультироваться между собой! Опа! Ещё один замечательный шедевр.

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С другой стороны, многие говорят: А что есть лучше? Считаю, что лучше курс на вступление в НАТО сочетать с двусторонними договорами наподобие соглашения с Великобританией.

Важнейшей из таких договорённостей было бы соглашение с США, но, даже если удастся его достичь и Байден даже согласует его с Конгрессом, всё потом будет зависеть от будущего президента. С UK проще: там нас поддерживает и власть, и оппозиция, а вот с US любая далеко идущая договорённость может оказаться преждевременной.

Трамп, кстати, снова заявил, что, вернувшись в Белый дом, заставит путина и Зеленского договариваться между собой. При таких обстоятельствах мир, который мог бы устроить Украину, выглядит, мягко говоря, маловероятным. Даже если Украина до этого успеет каким-то чудом оказаться в НАТО.

Полностью соглашаюсь с теми, кто считает: единственной страной, которая может убедить путина вывести войска из Украины, является КНР. Но ей для этого нужны весомые обстоятельства. Впрочем, договориться об этом теоретически возможно.

Да, сегодня на такое в Украине никто не пойдёт. Но, если Трамп станет президентом, а фронтовая ситуация до этого не улучшится, придётся рассматривать этот вариант уже совсем с других позиций, чем сейчас.

Для КНР самый болезненный вопрос это Тайвань. Остров, кстати, с населением более 23 миллионов, то есть стремительно приближающимся к населению Украины, которое, наоборот, постоянно уменьшается.

И если бы удалось достичь глобальных принципиальных договорённостей, которые бы сочетали на каких-то приблизительно более-менее равных началах дальнейшее существование оккупированных украинских территорий и Тайваня, — вместе, разумеется, с Тайванем и привлёкши к этому США (при любой власти там) с Великобританией, то удалось бы убедить и путина согласиться с такими договорённостями. С КНР он ссориться не будет.

Повторяю: если до ноября включительно политическая ситуация в Соединённых Штатах и боевая в Украине изменятся по совокупности не в нашу пользу, приемлемым станет и то, что сейчас таким не является.

Но так пройти между капельками, чтобы комплексная договорённость была приемлемой и для Украины, и для КНР, и для Тайваня, и чтоб это удовлетворяло US с UK, то есть поднять вопрос территориальной целостности на новый уровень, сделав применение глобальных принципов комплексным и соединив это с автономным местным самоуправлением, созданием свободных экономических зон и так далее, — можно, если всё это готовить заранее дипломатам и советникам, а не внезапно в последний момент, когда Трамп уже завтра всё урегулирует и сам.

Только тогда можно будет принудить мордор не идти против всего мира и подчиниться. Комплексное решение украинского и тайваньского вопросов это один из немногих шансов Украины. Не стоит игнорировать такую возможность.