Считаю, что почти накануне июльского саммита НАТО данный материал будет весьма полезным. Ибо в НАТО уже не только постоянно опаздывают с помощью, но теперь ещё и издеваются: нас, мол, сейчас [в Комиссии] 31+1 страна, а после саммита будет [в Совете] 32. Повысят так, типа, статус Украины. Лишь бы только не задействовать статью 5…

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Может, чтоб не остаться без гарантий совсем, намекнуть, что мы постучимся тогда уж и в китайскую дверь? При этом китайские гарантии украинской безопасности и территориальной целостности (подобные тем, что КНР раздаёт сейчас в Центральной Азии) даже не потребуют создания для них специального нового документа: достаточно будет слегка обновить и реально конкретизировать официальные гарантии, уже содержащиеся в Заявлении Правительства КНР от 04.12.94 о предоставлении Украине гарантий безопасности, каковыми гарантиями Китай фактически "особо присоединился" к Будапештскому меморандуму.

Это вовсе не будет препятствовать дальнейшей украинской евроинтеграции: напротив, она даже ускорится, поскольку не будет связана со вступлением в НАТО (и потому без такого военного "прицепа" значительно упростится), а кроме того — даст возможность Евросоюзу иметь в своих рядах в некотором смысле "китайского представителя", что экономически может оказаться достаточно перспективным.

И если есть такой чудесный член НАТО, не являющийся членом ЕС, как Турция (не говоря уж о Великой Британии!), то почему не может быть, наоборот, член ЕС, не являющийся членом НАТО?

Главное же — такая ситуация наверняка существенно ускорит окончание войны, причём на украинских условиях (поддержал же Китай африканский мирный план, предусматривающий полный вывод российских войск из Украины, а китайский министр обороны, кстати, совсем недавно что-то пытался нам пообещать насчёт военного сотрудничества).

Мордор при этом получит желаемое сохранение лица (Украина не в НАТО) — несмотря на потерю всего украденного, а у Китая заодно появятся ощутимые стимулы ускорить замену путина кем-то менее одиозным — например, мишустиным, дабы ускорить и свою — через Украину — некоторую евроинтеграцию.

Да, чуть не забыл! Маленький нюанс. А точнее — САМОЕ КЛЮЧЕВОЕ!!! Этот проект, конечно, предназначен не столько для непосредственной реализации, сколько просто для его негромкой озвучки (всё равно услышат все, причём мгновенно!), правда, разумеется, с согласия китайских товарищей.

И пусть всюду призадумаются. Не только в Пекине и москве, но также в Брюсселе и Вашингтоне. Появится пища для всеобщего ума. Всё, что нам нужно, очень быстро может ускориться.