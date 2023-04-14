"Если мы потеряем Украину, мы потеряем мир на десятилетия": Моравецкий заявил, что победа Киева важна для Запада

Запад заинтересован в победе Украины в развязанной Россией войне, хотя некоторые страны ставят на первое место собственные выгоды. Кремлевский диктатор Владимир Путин четко дал понять – он не остановится на Украине.

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С такими тезисами выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне (США). Его цитирует TVN24.

Политик подчеркнул, что Варшава всецело поддерживает Киев. "Если мы потеряем Украину, мы потеряем мир на десятилетия. Неудача в Украине может стать началом конца золотого века Запада. Победа Украины является гарантией не только восстановления, но и укрепления нашей экономической мощи", – сказал он.

Премьер считает, что КНР наблюдает за развитием ситуации и "если Украина будет завоевана, Китай может на следующий день напасть на Тайвань".

Впрочем, как отметил Моравецкий, "все то, что Путин называет "коллективным Западом", хочет победы Киева, "но не обязательно в одинаковой степени". При этом Польша слишком хорошо знает РФ.

"Наши соседи на Западе первыми допустили эту большую ошибку тесного энергетического сотрудничества с Россией, и теперь их позиция в отношении Украины не такая, как позиция США или Польши", – указал глава правительства. По его словам, в Западной Европе есть политики, которые хотят добиться быстрого прекращения огня "практически любой ценой".

Моравецкий считает, что для Киева и всего региона нужен новый "план Маршалла", а украинский народ нуждается в поддержке в долгосрочной перспективе.

Варшава и Вашингтон, отметил он, полны решимости поддержать Киев, "но нам нужны все союзники, их помощь и полная приверженность".

"Повторяя ошибки прошлого, мы не построим мирного будущего... Польша веками жила в тени России, и мы ясно видим, что империализм, колониализм и национализм – не только преходящие черты русской души. Они лежат в основе души Москвы. Поэтому мы должны обуздать эти устремления России. Мы знаем, что Украина не является конечной целью РФ. Путин дал это понять. Если Россия победит в Украине, мы будем следующими. Если мы будем следующими, мы будем готовы", – завил премьер.

НАТО он считает ключом к безопасности свободного мира: "Вместе мы настолько сильны, что, возможно, нам никогда не придется сражаться".

Польша поддерживает стремление Украины присоединиться к Альянсу. В частности, Моравецкий заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля Киеву могли бы предоставить план вступления с учетом гарантий безопасности. Это будет непросто, но возможно, считает польский премьер.

Политик подчеркнул, что Украина "доказала, что принадлежит к свободному миру, хочет защищать наши ценности: свободу, суверенитет, солидарность".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Моравецкого за такую позицию. "Спасибо нашим друзьям и союзникам. Это важная поддержка", – написал он в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 апреля стало известно, что Польша обратилась к правительству Германии с просьбой о разрешении на поставку в Украину боевых самолетов МиГ-29. Речь идет об истребителях из старых запасов, которые Берлин в прошлом передал Варшаве.

– Правительство Германии официально подтвердило, что одобрило реэкспортную заявку Польши на передачу МиГ-29. Ожидается, что Украина получит пять многоцелевых истребителей четвертого поколения.

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