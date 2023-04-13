Польша попросила у Германии разрешение на передачу Украине МиГ-29: подробности

Польша обратилась к правительству Германии с просьбой о разрешении на поставку в Украину боевых самолетов МиГ-29. Речь идет об истребителях из старых запасов, которые Германия в прошлом передала Польше.

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Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники в правительственных кругах. Как отмечается, письмо с просьбой уже пришло в Берлин.

В 2002 году Германия продала Польше 23 единицы МиГ-29, поэтому Берлин должен дать согласие на их передачу.

Официальной реакции немецкого правительства пока нет.

Всего на вооружении Польши – 40 единиц МиГ-29, но используются только 29. Остальные годами не ремонтировались и не модернизировались.

МиГ-29 – многоцелевой советский истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Один из самых известных и широко используемых боевых самолетов в мире.

МиГ-29 и Су-27 на данный момент – основные на вооружении украинской истребительной авиации. Потенциал "МиГа" позволяет использовать его в целях ПВО и воздушного боя, а также для нанесения ударов по наземным (надводным) целям.

Стоимость одного такого истребителя составляет более 20 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Польши Анджей Дуда ранее говорил о готовности Варшавы передать МиГ-29 в составе международной коалиции. По его словам, у Польши еще есть "десяток МиГ-29", полученных от армии ГДР. На смену им польская армия получит современные FA-50 из Южной Кореи и американские F-35.

– 3 апреля стало известно о поставке первых Миг-29 Украине из Польши. Предположительно, Киев получил четыре самолета.

– 5 апреля Дуда заявил, что в скором времени Киев получит еще четыре таких самолета.

– Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский уточнил, что поставки истребителей Украине будут происходить последовательно.

– 23 марта Словакия объявила о передаче Украине четырех МиГ-29. В ближайшие недели Братислава пообещала поставить все 13 обещанных самолетов.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что дополнительные "МиГи" смогут обеспечить запас запчастей и даже в небольшом количестве станут помощью украинской авиации.

– По мнению военного эксперта Олега Каткова, поставки модернизированных МиГ-29 будут "более чем сильным усилением ВСУ".

– По мнению генерала ВСУ Игоря Романенко, Украина могла получить более 30 Миг-29. Также с ними могла поступить и другая боевая авиация. По словам военного, усиление нашей авиации крайне важно накануне контрнаступления ВСУ, а на освоение Миг-29 украинским летчикам не потребуется много времени.

– По словам Дуды, отправка самолетов F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". Эти истребители "очень нуждаются в обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".