Если кто-то и 'играется в третью мировую', то это Путин: Макрон напомнил Трампу, кто развязал войну в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если кто-то сейчас и "играется в третью мировую", то это российский диктатор Владимир Путин. Именно он принес новую большую войну на территорию Европы.

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Об этом Макрон сказал в интервью португальскому телеканалу RTP. Таким образом он ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина "играет в азартные игры с третьей мировой", хотя и не упомянул его прямо.

Соответствующее заявление в адрес нашей страны американский президент сделал 28 февраля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. "Вы играете в азартные игры с третьей мировой войной. И то, что вы делаете, является неуважительным к стране, к этой стране", – сказал тогда Трамп.

Макрон, очевидно, с ним не согласен, так как такие обвинения были бы уместны в адрес главы Кремля.

"Есть важный момент, который нельзя забывать. Если кто-то и "играется в третью мировую" – то этого человека зовут Владимир Путин. Это он уже три года назад развязал захватническую войну", – сказал он.

Лидер Франции добавил, что это из-за Путина на европейскую землю пришли 10 тысяч северокорейских солдат. Это именно российский диктатор просил иранские дроны для атак на Украину, в обмен помогая Тегерану с ядерной программой.

К этому перечню Макрон добавил все более глубокое сотрудничество между Россией и Китаем, от которого РФ получает много товаров двойного назначения, и периодическую ядерную риторику из Москвы.

"Так что если есть играющая в третью мировую личность, то этого человека нужно искать не в Киеве, а скорее в Москве", – подчеркнул президент.

Напомним, что Макрон был одним из лидеров, с которым Зеленский поговорил после встречи с Трампом. Глава государства позвонил по телефону ему, а также генсеку НАТО Марку Рютте после того, как досрочно покинул Белый дом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп также заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский "переиграл" на переговорах в Овальном кабинете 28 февраля. По его словам, Зеленский хочет продолжать бороться, а США стремятся к "немедленному прекращению огня".

Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон "ищет мира", но не уточнил, какой ценой для Украины будет установлен мир и каким он будет.

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