'Должен хотеть мира, а не биться': Трамп сделал заявление после встречи с Зеленским в Белом доме. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский "переиграл" на переговорах в Овальном кабинете 28 февраля. По его словам, Зеленский хочет продолжать бороться, а США стремятся к "немедленному прекращению огня".

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С таким заявлением Трамп выступил в интервью журналистам по прибытии на объединенную базу "Эндрюс" перед посадкой на борт Air Force One. Он еще раз повторил, что Вашингтон "ищет мира", но не уточнил, какой ценой для Украины будет установлен мир и каким он будет.

"У нас сегодня была встреча с Зеленским и я бы сказал, что с его точки зрения она прошла не очень хорошо. Думаю, он очень переиграл. Мы ищем мира. Мы не ищем кого-то, кто подпишет сильную власть, а потом не заключит мир, потому что чувствует себя смелым. Я ищу покоя. Мы не хотим вступать в 10-летнюю войну и играть в игры. Мы хотим мира", – сказал Трамп.

По словам американского президента, Зеленский "хочет продолжать биться", а США "стремятся покончить с смертью".

"Около двух тысяч солдат погибли на этой неделе. Молодые украинцы и россияне. Кто-то скажет: "Какое вам дело до Украины и русских солдат?". Я забочусь о них, я забочусь обо всех", – сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что президент Украины владеет "очень слабым набором козырей". А если мирное соглашение будет подписано, то Зеленский, по словам Трампа, "будет иметь дело с очень сильным набором карт".

Трамп сказал, что Зеленский "не хочет мира", а вот российский диктатор Путин "хочет покончить с этим".

"Это человек, который хочет привлечь нас и продолжить бороться. Мы этого не сделаем", – заявил он.

По мнению Трампа, для возобновления переговоров с США Зеленский должен сказать, что хочет мира, а также перестать говорить о Путине негативные вещи.

"Чтобы начать переговоры, Зеленский должен сказать, что хочет мира. Он не должен говорить: Путин это, Путин это – все эти негативные вещи. Он должен сказать: "Я хочу мира, я больше не хочу воевать. Люди умирают", – сказал он.

Напомним, что 28 февраля Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами. В ходе разговора президент Украины вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в которую вмешался Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами в Белом доме.

Зеленский досрочно покинул Белый дом. Стороны не подписали соглашение о полезных ископаемых.

Европейские лидеры отреагировали на события в Белом доме 28 февраля, где прошла напряженная встреча украинского и американского президентов. Они выразили поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, позже в этот же день Зеленский в интервью Fox News заявил, что он благодарен Трампу и американскому народу за помощь, ведь это помогло Украине выжить. По его словам, американский президент должен понять, что никто так не хочет прекратить войну, как того хотят украинцы.

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