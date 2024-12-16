'Если хотим победить': Порошенко призвал перевести экономику Украины на военные рельсы

Украине следует направить все ресурсы на оборону, а также срочно повысить эффективность государственного управления. Это составляющие, которые чрезвычайно важны для победы над врагом.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью журналисту Виталию Портникову.

"Когда я говорю, что нам нужна вера в победу – это не значит, первое, что победа будет скорой. Для этого мы должны укрепить оборонные позиции вооруженных сил. Мы должны усовершенствовать мобилизацию, мы должны перевести экономику на военные рельсы, мы должны преодолеть коррупцию, мы должны привлечь партнеров. И тогда у нас появляются реальные шансы. Когда Путин увидит все это, он скажет – садимся и говорим. И у Путина есть еще один враг – его возраст и здоровье", – констатировал Порошенко.

Он отметил, что сейчас важно вернуть доверие общества к государству, чтобы не допустить хаоса.

"Общество не готово терпеть то, что происходит сейчас. С коррупцией, абсолютно бездарной мобилизацией, бездарным руководством, обеспечением, разрушением отношений с партнерами. Общество все это терпеть не может. Что мы сейчас теряем? Мы теряем веру общества в государство. Это очень, очень опасно. Потому что это будет иметь последствия хаоса. Хаос не означает победу", – говорит Порошенко.

Он также в очередной раз подчеркнул опасность любых предвыборных процессов внутри Украины: "Казалось бы, теряет власть доверие, у оппозиции появляются возможности? Нет. Поэтому я сказал: заявите публично, четко и прекратите работу по выборам, потому что вы потеряете и потеряете государство. Это то, что хочет Путин. Потому что не выиграет Зеленский выборы – запишите. И Залужный не будет победителем, и Порошенко не будет победителем, потому что там будет один победитель. Его фамилия – Путин. И мы будем повторять либо румынский, либо какой-нибудь другой сценарий", – считает пятый президент.

"Если мы не переориентируем государственный бюджет и средства партнеров в бригады, ситуация на фронте стремительно и быстро ухудшится. Я никого не пугаю, я просто говорю, что на сегодняшний день воевать в большинстве бригад нечем. И если потребуется руководство Вооруженных Сил, Ставка Верховного Главнокомандующего, здесь есть ситуация по 200 бригадам, с которыми мы работаем. По каждой бригаде скажу вам количество, сколько они получают fpv, РЭБов, "Мавиков". И пусть мне кто-нибудь объяснит, как с этим воевать", – замечает пятый президент.

"Есть факты усталости, есть факты СЗЧ, есть факты, нуждающиеся сейчас в немедленных усилиях. Я, кстати, когда поздравлял г-на Драпатого с назначением и с днем Сухопутных войск, мне очень понравилась его инициатива по тем реформам, которые должны состояться и с точки зрения мобилизации, и с точки зрения изменений в управлении войсками. Надо сделать все, чтобы улучшить обеспечение Вооруженных Сил", – подчеркивает Порошенко.

"По американцам – у нас очень мало времени. До 20 января мы должны выстроить, согласовать, предложить и пробить планы американцев на возможные контакты с Путиным. И не допустить, чтобы вопрос об Украине решался без Украины. Это огромная опасность для нас, Америки, мира", – считает Петр Порошенко.