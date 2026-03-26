На территории Румынии разбился российский беспилотник: он был подбит украинской ПВО. Фото

В ночь на 26 марта на территории Румынии разбился российский беспилотник, который был сбит украинской противовоздушной обороной. Инцидент произошел вблизи речной границы с Румынией в северной части округа Тульча, угрозы для населения не возникло.

На место падения беспилотника прибыли специальные службы для осмотра и фиксации обломков. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

По данным румынских военных, в четверг, 26 марта, силы России совершили новую серию атак беспилотниками по украинским гражданским и инфраструктурным объектам в зоне, прилегающей к речной границе с Румынией. Два самолета F-16 поднялись с авиабазы 86 Борча в 00:16 для мониторинга воздушной обстановки.

В 00:35 было передано сообщение RO-ALERT для оповещения населения северного округа Тульча. В 00:44 беспилотник, отклоненный украинской ПВО, проник в румынское воздушное пространство на расстоянии около 4 км. Он разбился в 2 км от населенного пункта Парче, позади жилого массива.

На место падения прибыли специальный автомобиль ИГГУ и группы МАПН, которые обнаружили частично сгоревшую растительность и обломки беспилотника. Материальный ущерб и пострадавших не зафиксировано. Территория закреплена, на ней будут проводить исследования специальные команды МАПН и ИРИ для детальной оценки инцидента и безопасности.

