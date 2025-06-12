'Еще не победа, но важный шаг': Порошенко отреагировал на изменение меры пресечения боевому генералу Галушкину

Изменение меры пресечения боевому генералу Юрию Галушкину является важным шагом, хотя это еще не победа. Генерал 5 месяцев провел в СИЗО по надуманным обвинениям, и, наконец, он будет ночевать дома с семьей.

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Меру пресечения на домашний арест изменил Киевский апелляционный суд. Об этом сообщил народный депутат Петр Порошенко.

Он отметил, что, кроме изменения меры пресечения боевому генералу Галушкину, суд ослабил условия для генерала Игоря Лапина, который в 60 лет вступил в ряды ВСУ и в самую горячую фазу наступления сформировал целую бригаду из добровольцев. Ему разрешили снять браслет и заменили домашний арест ночным.

"Это еще не победа справедливости, но важный шаг. Наша команда с первого дня поддерживала их во всех судах, предлагала взять на поруки. Но пытки офицеров не прекращались", – констатирует Порошенко.

Также Порошенко назвал невероятным цинизмом то, что командиров судят "за прорыв границы в Харьковской области". Он подчеркнул, что военные не виноваты в том, что власти провалили строительство фортификаций и поставки вооружения.

"Виновны те, кто украл миллионы на сделках и ослабил тем самым нашу оборону и поставил под угрозу жизнь украинских солдат. И все они будут отвечать за это, даже не сомневайтесь! А боевые офицеры, на которых пытаются переложить ответственность, останутся героями", – подчеркивает Порошенко.

Напомним, что 22 января 2025 года за подозреваемого по делу о ненадлежащей обороне в Харьковской области генерала Юрия Галушкина был внесен залог в сумме пять миллионов гривен. Но сразу после освобождения военного снова задержали.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал был задержан 20 января. Экс-командующему ТрО было сообщено о подозрении в "небрежном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия".

Вместе с Галушкиным были задержаны еще двое бывших командиров ОТГ "Харьков", 125-й отдельной бригады ТрО и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, что генерал ВСУ Юрий Галушкин был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ 1 января 2022 года. С того же дня в Украине начал действовать новый род войск, главной задачей которых стала территориальная оборона страны. Но уже в мае того же года Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил ТРО ВСУ. В то же время Юрий Галушкин с этой должности был уволен без объяснения причин.

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