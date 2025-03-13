Дело о прорыве границы: суд отложил заседание по изменению меры пресечения генералу Галушкину

Столичный суд отложил заседание по изменению меры пресечения генералу Юрию Галушкину. Следствие считает, что он один из военных, который не обеспечил надлежащую защиту Харьковщины во время наступления войск России в мае 2024 года.

Видео дня

Об этом заявил его адвокат Дмитрий Круговой. Слова юриста передает издание Укринформ.

"Сегодня должно было быть судебное заседание в Печерском районном суде по изменению меры пресечения генералу Галушкину. К сожалению, его не доставили. Поэтому заседание отложили аж на 04 апреля", - сообщил адвокат.

Напомним, что 22 января 2025 года за подозреваемого по делу о ненадлежащей обороне в Харьковской области генерала Юрия Галушкина был внесен залог в сумме пять миллионов гривен. Но сразу после увольнения военного его снова задержали.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал был задержан 20 января. Экскомандующему ТрО было сообщено о подозрении именно в "небрежном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия".

Вместе с Галушкиным были задержаны еще двое бывших командиров ОТУ "Харьков", 125-й отдельной бригады ТрО и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, что генерал ВСУ Юрий Галушкин был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ 1 января 2022 года. С того же дня в Украине начал действовать новый род войск, главной задачей которых стала территориальная оборона страны.

Но уже в мае того же года Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцура командующим Сил ТРО ВСУ. В то же время Юрий Галушкин с этой должности был уволен – без объяснения причин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!