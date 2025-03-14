ЕС разрабатывает проект укрепления своей оборонной промышленности для поддержки Украины и сдерживания России – Politico

Европейский союз намерен запустить масштабный проект по наращиванию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины. На фоне того, как США "отступают" с континента, это требует масштабных инвестиций в течение длительного периода.

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на проект так называемой Белой книги по обороне, подготовленный еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом и главным дипломатом ЕС Кайей Каллас. Документ должен быть представлен европейским лидерам на следующей неделе, но все еще может измениться до его публикации.

Отмечается, что ключевые элементы новой политики Евросоюза включают в себя поддержку производства оружия внутри блока и в "единомышленников из третьих стран", поощрение совместных закупок оружия, упрощение финансирования оборонных проектов, сосредоточение внимания на ключевых областях, где блок испытывает дефицит мощностей, таких как противовоздушная оборона и военная мобильность, а также сокращение бюрократической волокиты в оборонных инвестициях. Движущей силой новой политики являются действия страны-агрессора РФ.

"Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Евросоюза и, учитывая ее прошлые вторжения на территорию соседей и ее нынешнюю экспансионистскую политику, необходимость сдерживания российской вооруженной агрессии сохранится даже после справедливого и прочного мирного соглашения с Украиной", – говорится в проекте.

Ближайшим приоритетом является обеспечение того, чтобы Украина могла продолжать отражать российские атаки. Авторы документа подчеркнули, что без значительных дополнительных военных ресурсов (особенно теперь, когда США прекратили свою поддержку) Киев не сможет вести переговоры о справедливом и прочном мире с позиции силы.

Politico отмечает, что об изменении политики США в отношении Украины, Европы и НАТО говорится фактически на протяжении всего 20-страничного документа. Там признають, что Европа не может воспринимать гарантии безопасности США как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО, но при этом "Альянс остается краеугольным камнем коллективной обороны в Европе".

В проекте отмечается, что Европа стала зависимой от американских военных возможностей, и это создает опасность теперь, когда США "пересматривают свой подход и могут решить ограничить использование или даже прекратить доступность этих средств".

Восстановление военно-промышленного комплекса ЕС означает, что блок "должен рассмотреть возможность введения европейских преференций в государственные закупки для стратегических оборонных секторов и технологий".

В документе также подчеркивается необходимость "совместных закупок" как способа решения проблемы фрагментированного оборонного рынка блока и предоставления странам финансовой огневой мощи для заключения выгодных сделок. Европейская комиссия "также могла бы действовать в качестве центрального закупочного органа от их имени".

В проекте ЕС по обороне очерчены семь ключевых направлений для приоритетных инвестиций: противовоздушная и противоракетная оборона; артиллерийские системы; боеприпасы и ракеты; беспилотники и системы противодействия дронам; военная мобильность; ИИ, квантовая, кибер- и радиоэлектронная война; стратегические средства обеспечения, боевые возможности и защита критической инфраструктуры.

"Государства-члены несут ответственность за свои вооруженные силы – от разработки доктрины до развертывания. Радикально изменившийся стратегический контекст в сочетании с острым дефицитом возможностей государств-членов требует, однако, гораздо большего сотрудничества между государствами-членами для восстановления своей обороны", – подчеркнули авторы проекта.

Первоначальные шаги в его реализации включают в себя побуждение стран-членов одобрить предлагаемое смягчение фискальных правил блока, что облегчит увеличение расходов на оборону; согласиться на сотрудничество по 35% расходов на оборону; одобрить Европейскую программу оборонной промышленности на €1,5 млрд; согласовать критически важные области возможностей с НАТО.

В документе также излагается ряд ключевых мер по оказанию помощи Украине, включая предоставление 1,5 млн артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны, продолжение обучения украинских войск, размещение заказов в оборонной промышленности страны, более тесное привязывание Киева к схемам военного финансирования ЕС и расширение коридоров военной мобильности блока для охвата Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции правительство ищет возможности увеличить финансирование оборонных потребностей страны еще на €30 миллиардов. Такая сумма равняется одному проценту ВВП и сможет довести общую сумму расходов на оборону до 3% ВВП.

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