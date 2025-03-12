Правительство Франции ищет возможность довести расходы на оборону до 3% ВВП: какие варианты отвергли как неприемлемые

Во Франции правительство ищет возможность увеличить финансирование оборонных потребностей страны еще на 30 миллиардов евро. Такая сумма равняется одному проценту ВВП и сможет довести общую сумму расходов на оборону до 3% ВВП.

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Об этом сообщила представитель правительства Софи Прима после заседания Совета министров в среду, 12 марта, передает Укринформ. Как известно, о таком требовании к странам НАТО ранее говорил президент США Дональд Трамп.

"Это один пункт ВВП, в то время когда государственные расходы составляют 56% валового внутреннего продукта", – сказала она.

По словам Примы, цель правительства – увеличить общую сумму расходов на оборону до 3% ВВП, при этом не увеличивая налоги и дефицит для финансирования дополнительных расходов.

"Наша цель – не повышать налоги и, конечно, не увеличивать дефицит. Мы не будем жертвовать нашим бюджетным суверенитетом для финансирования нашего военного суверенитета", – подчеркнула пресс-секретарь французского правительства.

В то же время, в правительстве еще изучают возможность пересмотреть отношение к использованию замороженных активов РФ.

Оборонный бюджет Франции в 2025 году достиг 50 млрд евро. Согласно Закону о военном программировании, через 5 лет расходы на оборону должны достигнуть 67 млрд евро. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню предложил пересмотреть эти показатели и довести расходы до 100 млрд евро в год.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к значительным инвестициям в оборону Европы. Он заявлял, что расходы на военные нужды должны быть установлены около 3-3,5% ВВП.

Как известно, на саммите 6 марта Европейская комиссия представила план ReArm Europe на 150 млрд евро для перевооружения Европы. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объясняла, что план предусматривает предоставление странам-членам фискальное пространство для инвестирования в оборону.

В рамках инициативы планируют мобилизовать 800 млрд евро и включить кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Денежные средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.

Однако предложенное финансирование оборонной промышленности в размере 150 млрд евро вызвало напряженность между Францией и Германией. Страны не могут выяснить, как реализовать программу перевооружения континента и следует ли включать в нее страны, не входящие в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал Европу увеличить помощь Украине и повысить расходы на собственную оборону до 3% ВВП. Он отметил важность этих шагов для обеспечения безопасности континента и защиты от российской агрессии.

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