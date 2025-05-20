ЕС отменил экономические санкции против Сирии: какие ограничения остаются
Европейский Союз решил отменить все экономические санкции, введенные ранее против Сирии. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль назвал это шансом для нового руководства страны, пришедшего к власти после свержения режима Башара Асада.
Решение было принято во вторник, 20 мая, на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Как отметили в DW, санкции снимаются за исключением:
– ограничений в отношении лиц и организаций, связанных с режимом Асада и/или ответственных за насильственные репрессии против сирийского народа и нарушения прав человека;
– ограничений на экспорт оружия, а также товаров и технологий, используемых для внутренних репрессий (к примеру, оборудования для подслушивания и слежки).
"Мы хотим помочь сирийскому народу отстроить новую, инклюзивную и мирную Сирию. ЕС всегда поддерживал сирийцев в течение последних 14 лет – и будет продолжать это делать", – подчеркнула в X (Twitter) глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Дипломатические источники DW добавили, что в Брюсселе говорят об "обратимом и постепенном подходе" к снятию санкций. Кроме того, ЕС оставляет за собой право вернуться к экономическим ограничениям.
Как писал OBOZ.UA, 14 мая президент США Дональд Трамп в рамках визита в страны Ближнего Востока провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Это была первая встреча лидеров двух государств за последние 25 лет. Трамп анонсировал, что Вашингтон тоже снимет санкции, которые действовали против Дамаска.
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